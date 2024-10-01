Имущественные налоги: в Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений

УФНС России по Самарской области сообщает о массовой рассылке налоговых уведомлений налогоплательщикам, в том числе несовершеннолетним детям — собственникам имущества, имеющим обязанность по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

В электронном виде налоговое уведомление получат жители Самарской области, которые являются пользователями электронного сервиса ФНС России "личный кабинет налогоплательщика", а также налогоплательщики, уведомившие налоговый орган о получении документов в электронном виде через "личный кабинет" на портале "Госуслуги". Остальным налоговое уведомление будет направлено заказным письмом по почте.

Утвержденная форма налогового уведомления включает сумму налога, подлежащую уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации:

QR — код, штрих-код;

универсальный идентификатор начисления (УИН);

банковские реквизиты.

Промостраница "Налоговое уведомление 2024 года", размещенная на официальном сайте ФНС России, поможет узнать об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц, способе проверки налоговых ставок и льгот по имущественным налогам, возможности получения платежных документов через "Госуслуги", а также предоставит алгоритм действий в ситуации, когда налоговое уведомление не получено или в нем содержится некорректная информация.

Распечатать налоговое уведомление для оплаты традиционным способом или оплатить онлайн поможет "личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", авторизоваться в котором можно самостоятельно с помощью учетной записи от портала "Госуслуги". Получить налоговое уведомление также можно в любой налоговой инспекции или МФЦ.

В региональном налоговом ведомстве напоминают, что налоги можно оплатить не только за себя, но и, например, за своих родственников. Произвести уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.