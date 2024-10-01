В Самарской области стартовал единый региональный конкурс.

В 2024 г. единый региональный конкурс Самарской области проводится по следующим номинациям:

— "Лучший гражданский служащий Самарской области";

— "Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области";

— "Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области";

— "Лучший наставник на муниципальной службе Самарской области";

— "Лучшие практики и инициативы в системе государственного управления";

— "Лучшие практики и инициативы в системе муниципального управления".

Для организации и проведения конкурса создана комиссия по проведению единого регионального конкурса Самарской области.

Конкурс проводится в три этапа:

1. Прием документов для участия в конкурсе 30 сентября — 30 октября.

2. Тестирование, решение кейсов 31 октября — 14 ноября.

3. Защита конкурсных работ 20 ноября.

По решению комиссии возможно продление (смещение) сроков второго и третьего этапов.

Для участия в конкурсе участники подают в комиссию комплект следующих документов:

— заполненная и подписанная анкета участника конкурса, заверенная кадровой службой;

— рекомендация непосредственного руководителя с указанием профессиональных, деловых, личностных качеств и заслуг в период прохождения трудовой деятельности участника конкурса;

— конкурсная работа в соответствии с выбранной номинацией, раскрывающая основную проблему по исследуемой теме и включающая предложения по развитию соответствующей сферы деятельности;

презентация;

— видеопрезентация;

— нормативные правовые акты (при наличии);

— документы, подтверждающие применение практики или инициативы (при наличии);

— другие документы и материалы (при наличии).

Пакет документов и материалов представляется в срок до 30 октября 2024 г. (включительно) лично, посредством направления по почте по адресу: 443006, Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 424, департамент кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области. Дополнительная информация по тел.: 8(846)214-42-49.

Более подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к оформлению документов и материалов содержится в положении о проведении единого регионального конкурса Самарской области, утвержденном постановлением губернатора Самарской области.

Информационная справка.

Единый региональный конкурс Самарской области — это централизованная площадка для выявления лучших государственных гражданских и муниципальных служащих; лучших практик, применяемых в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях; обмена опытом реализации современных и эффективных технологий, применяемых на государственной гражданской службе Самарской области (далее — гражданская служба) и муниципальной службе в Самарской области (далее — муниципальная служба), а также в подведомственных учреждениях.

Целями проведения единого регионального конкурса Самарской области являются:

— повышение престижа гражданской службы и муниципальной службы;

— повышение престижа работы в государственных органах, органах местного самоуправления, — подведомственных учреждениях;

— поощрение гражданских служащих, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в развитие Самарской области;

— повышение эффективности государственного и муниципального управления;

— содействие достижению плановых значений (уровней) показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления;

— практическая реализация предложений, содержащихся в конкурсных работах победителей и призеров конкурса, в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений;

— определение лучших практик, применяемых в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях, выявление инициатив, предлагаемых к реализации участниками конкурса;

— содействие обмену опытом реализации современных и эффективных технологий, применяемых на государственной гражданской службе, муниципальной службе, а также в подведомственных учреждениях.

Участниками конкурса являются государственные гражданские служащие Самарской области, муниципальные служащие и иные работники органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, работники подведомственных государственных и муниципальных учреждений, созданных на основании действующего законодательства.