В Самарской области стартовал единый региональный конкурс.
В 2024 г. единый региональный конкурс Самарской области проводится по следующим номинациям:
— "Лучший гражданский служащий Самарской области";
— "Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области";
— "Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области";
— "Лучший наставник на муниципальной службе Самарской области";
— "Лучшие практики и инициативы в системе государственного управления";
— "Лучшие практики и инициативы в системе муниципального управления".
Для организации и проведения конкурса создана комиссия по проведению единого регионального конкурса Самарской области.
Конкурс проводится в три этапа:
1. Прием документов для участия в конкурсе 30 сентября — 30 октября.
2. Тестирование, решение кейсов 31 октября — 14 ноября.
3. Защита конкурсных работ 20 ноября.
По решению комиссии возможно продление (смещение) сроков второго и третьего этапов.
Для участия в конкурсе участники подают в комиссию комплект следующих документов:
— заполненная и подписанная анкета участника конкурса, заверенная кадровой службой;
— рекомендация непосредственного руководителя с указанием профессиональных, деловых, личностных качеств и заслуг в период прохождения трудовой деятельности участника конкурса;
— конкурсная работа в соответствии с выбранной номинацией, раскрывающая основную проблему по исследуемой теме и включающая предложения по развитию соответствующей сферы деятельности;
презентация;
— видеопрезентация;
— нормативные правовые акты (при наличии);
— документы, подтверждающие применение практики или инициативы (при наличии);
— другие документы и материалы (при наличии).
Пакет документов и материалов представляется в срок до 30 октября 2024 г. (включительно) лично, посредством направления по почте по адресу: 443006, Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 424, департамент кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области. Дополнительная информация по тел.: 8(846)214-42-49.
Более подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к оформлению документов и материалов содержится в положении о проведении единого регионального конкурса Самарской области, утвержденном постановлением губернатора Самарской области.
Информационная справка.
Единый региональный конкурс Самарской области — это централизованная площадка для выявления лучших государственных гражданских и муниципальных служащих; лучших практик, применяемых в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях; обмена опытом реализации современных и эффективных технологий, применяемых на государственной гражданской службе Самарской области (далее — гражданская служба) и муниципальной службе в Самарской области (далее — муниципальная служба), а также в подведомственных учреждениях.
Целями проведения единого регионального конкурса Самарской области являются:
— повышение престижа гражданской службы и муниципальной службы;
— повышение престижа работы в государственных органах, органах местного самоуправления, — подведомственных учреждениях;
— поощрение гражданских служащих, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в развитие Самарской области;
— повышение эффективности государственного и муниципального управления;
— содействие достижению плановых значений (уровней) показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления;
— практическая реализация предложений, содержащихся в конкурсных работах победителей и призеров конкурса, в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений;
— определение лучших практик, применяемых в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях, выявление инициатив, предлагаемых к реализации участниками конкурса;
— содействие обмену опытом реализации современных и эффективных технологий, применяемых на государственной гражданской службе, муниципальной службе, а также в подведомственных учреждениях.
Участниками конкурса являются государственные гражданские служащие Самарской области, муниципальные служащие и иные работники органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, работники подведомственных государственных и муниципальных учреждений, созданных на основании действующего законодательства.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.