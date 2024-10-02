Поздравляем метростроителей с профессиональным праздником!

2 октября свой профессиональный праздник отмечают метростроители. Этому празднику всего один год, но уже много лет назад жители мегаполисов осознали, что метрополитен — это комфортный, быстрый и удобный транспорт, который просто жизненно необходим для оптимизации инфраструктуры крупных городов.

Труд метростроителей очень сложен, заслуживает уважения и благодарности. В тяжёлых условиях им приходится решать сверхсложные задачи, прикладывать героические усилия, метр за метром продвигаясь к поставленной цели. Спасибо всем, кто строит метрополитен, прокладывает новые линии и обновляет пути.

С праздником, дорогие метростроители! Мы поздравляем всех, кто причастен к этому созидательному делу: проходчиков, арматурщиков, бетонщиков, слесарей, инженеров, горнорабочих, газосварщиков, маркшейдеров, изолировщиков, монтажников горного оборудования, маляров, камнетесов, облицовщиков-плиточников, электрослесарей, электромонтажников, стропальщиков, крепильщиков, машинистов электровоза!

Благодаря вашим усилиям жизнь миллионов россиян становится комфортнее, а наши города — чище и экологичнее.

Пусть все намеченные планы успешно реализуются, пусть ваш труд всегда будет востребован, оценён по достоинству и вознаграждён, и каждый новый проект станет шагом к улучшению жизни города и его жителей. Пусть в ваших семьях царят мир, взаимопонимание, благополучие, и поддержка близких придаёт сил для новых трудовых свершений! Реализации текущих проектов и новых красивых станций!

С уважением к вашему нелёгкому труду, редакция интернет-портала Волга Ньюс.