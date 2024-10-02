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Поздравляем метростроителей с профессиональным праздником!

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 октября свой профессиональный праздник отмечают метростроители. Этому празднику всего один год, но уже много лет назад жители мегаполисов осознали, что метрополитен — это комфортный, быстрый и удобный транспорт, который просто жизненно необходим для оптимизации инфраструктуры крупных городов.

Фото: предоставлено ГК "Волгатрансстрой"

Труд метростроителей очень сложен, заслуживает уважения и благодарности. В тяжёлых условиях им приходится решать сверхсложные задачи, прикладывать героические усилия, метр за метром продвигаясь к поставленной цели. Спасибо всем, кто строит метрополитен, прокладывает новые линии и обновляет пути.

С праздником, дорогие метростроители! Мы поздравляем всех, кто причастен к этому созидательному делу: проходчиков, арматурщиков, бетонщиков, слесарей, инженеров, горнорабочих, газосварщиков, маркшейдеров, изолировщиков, монтажников горного оборудования, маляров, камнетесов, облицовщиков-плиточников, электрослесарей, электромонтажников, стропальщиков, крепильщиков, машинистов электровоза!

Благодаря вашим усилиям жизнь миллионов россиян становится комфортнее, а наши города — чище и экологичнее.

Пусть все намеченные планы успешно реализуются, пусть ваш труд всегда будет востребован, оценён по достоинству и вознаграждён, и каждый новый проект станет шагом к улучшению жизни города и его жителей. Пусть в ваших семьях царят мир, взаимопонимание, благополучие, и поддержка близких придаёт сил для новых трудовых свершений! Реализации текущих проектов и новых красивых станций!

С уважением к вашему нелёгкому труду, редакция интернет-портала Волга Ньюс.

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Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

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А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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