В Самаре построят центр водных видов спорта

Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение центра водных видов спорта в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.
"Проект планируется реализовать в 2024–2030 годах. Центр водных видов спорта будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований национального и международногоуровня по различным видам спорта в соответствии с правилами, установленными международной федерацией FINA", — сообщили в минспорта.
Плановое задание предусматривает обустройство в здании центра следующих объектов:
- универсальный бассейн размером 50×26 м на 10 дорожек с перемещаемой разделительной перегородкой и трибуной на 1000 мест;
- разминочный бассейн размером 26×25 м (10 дорожек) и глубиной от 1,8 м и до 3 м;
- детский бассейн размером 6×10 м и глубиной 0,8-1,05 м;
- ванна с прыжковыми устройствами на 5 м и на 10 м;
- тренировочный, тренажерный и хореографический залы;
- зал "сухого" плавания;
- конференц-зал 60 человек;
- медико-восстановительный центр, в том числе массажные кабинеты;
- четыре бани сухого жара и парные.
Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону "Солидарность Самара Арена".
Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.
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