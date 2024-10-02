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Спорт

В Самаре построят центр водных видов спорта

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение центра водных видов спорта в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.

Фото: pxhere.com

"Проект планируется реализовать в 2024–2030 годах. Центр водных видов спорта будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований национального и международногоуровня по различным видам спорта в соответствии с правилами, установленными международной федерацией FINA", — сообщили в минспорта.

Плановое задание предусматривает обустройство в здании центра следующих объектов:

  • универсальный бассейн размером 50×26 м на 10 дорожек с перемещаемой разделительной перегородкой и трибуной на 1000 мест;
  • разминочный бассейн размером 26×25 м (10 дорожек) и глубиной от 1,8 м и до 3 м;
  • детский бассейн размером 6×10 м и глубиной 0,8-1,05 м;
  • ванна с прыжковыми устройствами на 5 м и на 10 м;
  • тренировочный, тренажерный и хореографический залы;
  • зал "сухого" плавания;
  • конференц-зал 60 человек;
  • медико-восстановительный центр, в том числе массажные кабинеты;
  • четыре бани сухого жара и парные.

Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону "Солидарность Самара Арена".

Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.

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