В Самарской области запустили транспортную карту "Zа Победу!"

С 1 октября по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева членам семей участников СВО, проживающим на территории Самарской области, предоставляются проездные социальные карты "Zа Победу!"
Получить такую карту в управлении социальной защиты населения по месту жительства могут:
— супруги участников СВО;
— вдовы (вдовцы) участников СВО, не вступившие в повторный брак;
— дети участников СВО старше семи лет и до достижения 18 (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме обучения;
— дети погибших участников СВО старше семи лет и до достижения 18 и (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме обучения.
Выдача социальной карты осуществляется на основании заявления, поданного лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Кроме заявления для выдачи социальной карты необходимы следующие документы:
— паспорт заявителя, в том числе ребенка, достигшего 14 лет;
— документы, подтверждающие родство с участником СВО;
— документы, подтверждающие участие в СВО;
— фотография держателя социальной карты.
Срок выдачи социальной карты — 10 рабочих дней с даты приема заявления.
Социальная карта "Zа Победу!" дает право бесплатного проезда на автобусах (за исключением маршрутного такси) городского и пригородного сообщения, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном, а также пригородным железнодорожным транспортом в пределах Самарской области. Количество поездок неограниченно.
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по тел. 8-800-100-56-61 (звонок бесплатный).
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.