В Самарской области запустили транспортную карту "Zа Победу!"

С 1 октября по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева членам семей участников СВО, проживающим на территории Самарской области, предоставляются проездные социальные карты "Zа Победу!"

Получить такую карту в управлении социальной защиты населения по месту жительства могут:

— супруги участников СВО;

— вдовы (вдовцы) участников СВО, не вступившие в повторный брак;

— дети участников СВО старше семи лет и до достижения 18 (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме обучения;

— дети погибших участников СВО старше семи лет и до достижения 18 и (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме обучения.

Выдача социальной карты осуществляется на основании заявления, поданного лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме заявления для выдачи социальной карты необходимы следующие документы:

— паспорт заявителя, в том числе ребенка, достигшего 14 лет;

— документы, подтверждающие родство с участником СВО;

— документы, подтверждающие участие в СВО;

— фотография держателя социальной карты.

Срок выдачи социальной карты — 10 рабочих дней с даты приема заявления.

Социальная карта "Zа Победу!" дает право бесплатного проезда на автобусах (за исключением маршрутного такси) городского и пригородного сообщения, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном, а также пригородным железнодорожным транспортом в пределах Самарской области. Количество поездок неограниченно.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по тел. 8-800-100-56-61 (звонок бесплатный).