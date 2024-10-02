В транспорте Самарской области запускается новый способ оплаты проезда - по QR-коду

В общественном транспорте Самарской области реализуется новый способ оплаты разовых поездок. Жители региона смогут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные платежные таблички. Они будут наклеены на стекло при входе в транспортное средство.
Расплатиться с помощью такой таблички можно двумя способами: приложить к ней телефон с функцией бесконтактной оплаты (NFC) или отсканировать камерой смартфона нанесенный на табличку QR-код.
"Всего в 10 регионах страны реализована возможность оплачивать поездки через Систему быстрых платежей по QR-кодам. Учитывая, что технология для транспорта новая и пока непривычная для пассажиров, мы предлагаем жителям региона наиболее выгодную цену разовой поездки. Так, с 10 октября в Самарской области, расплачиваясь через СБП с использованием платежной таблички, будет действовать скидка 11 рублей. Ездить с выгодой можно до конца этого года, до 31 декабря включительно", - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.
Специальные платежные NFC-таблички для оплаты проезда через СБП уже устанавливаются в автобусах, троллейбусах и трамваях Самарской области. В общей сложности планируется оборудовать им более 1000 транспортных средств по всему региону.
"Удобство и выгода для жителей - это то, на что мы опираемся в своей работе. Надеюсь, новая акция сделает процесс оплаты проезда в общественном транспорте более простым, но главное здесь, конечно же, возможность жителям региона сэкономить при оплате проезда. Это не первая и, уверен, далеко не последняя акция, которую мы проводим совместно с НСПК", - сообщил врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Для удобства оплаты проезда пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП.
Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении "Привет!".
Также напомним, что до 31 декабря жители Самарской области могут получить кешбэк 20% при пополнении транспортных карт (в том числе транспортного приложения Карты жителя Самарской области) через Систему быстрых платежей (СБП) онлайн. Потраченные средства частично вернутся на банковский счет в течение минуты. Сумма кешбэка на одного пользователя составляет до 1000 рублей в месяц.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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