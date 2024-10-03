При пожаре в квартире на пр. Карла Маркса удалось спасти семью с двумя детьми

В среду, 2 октября, в 21:38 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на пр. Карла Маркса, 55. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

На тушение были направлены 56 человек и 14 единиц техники.

По прибытии на место вызова огнеборцы установили, что в квартире на 16 этаже горят домашние вещи, и помощь требуется четырем жителям — членам одной семьи, двое из которых дети 13 и 16 лет.

Огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели их в безопасное место. Спасенные госпитализированы.

В 22:20 пожар на площади 30 кв. м. был ликвидирован.

Причины случившегося устанавливаются.