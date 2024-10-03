При пожаре в квартире на пр. Карла Маркса удалось спасти семью с двумя детьми

В среду, 2 октября, в 21:38 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на пр. Карла Маркса, 55. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
На тушение были направлены 56 человек и 14 единиц техники.
По прибытии на место вызова огнеборцы установили, что в квартире на 16 этаже горят домашние вещи, и помощь требуется четырем жителям — членам одной семьи, двое из которых дети 13 и 16 лет.
Огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели их в безопасное место. Спасенные госпитализированы.
В 22:20 пожар на площади 30 кв. м. был ликвидирован.
Причины случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !