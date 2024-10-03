Самарские спортсмены стали чемпионами России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг-жим

В Екатеринбурге состоялся чемпионат России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг-жим. Это отдельная дисциплина по жиму штанги лежа на горизонтальной скамье, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из 21 региона страны.
Представители сборной Самарской области стали чемпионами России.
Ирина Демасова завоевала золотую медаль в категории до 90 кг и установила рекорд России в жиме лежа — 123 кг. Кроме этого, Ирина стала победителем и в абсолютном зачете.
Петр Александров выиграл золото в категории 100 кг с результатом 170 кг.
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