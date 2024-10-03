Самарские спортсмены стали чемпионами России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг-жим

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В Екатеринбурге состоялся чемпионат России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг-жим. Это отдельная дисциплина по жиму штанги лежа на горизонтальной скамье, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области