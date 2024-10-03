"Самара" в Москве переиграла МБА-МАИ — 86:79

БК "Самара" в Москве переиграл МБА-МАИ — 86:79.

Первая четверть превратилась в развеселую перестрелку соперников. В составе "Самары" набранными очками отметились сразу восемь игроков — но наша команда по итогам десятиминутки чуть отставала, 22:23. В начале второго периода разошелся Илья Попов: его 9 очков помогли самарцам получить "+10" к середине четверти, 36:35. Но стоило нападению гостей взять паузу — и москвичи стремительно вернулись в игру: к большому перерыву соперников разделяли лишь 2 очка, 42:40.

В начале третьей четверти хозяева сравняли было счет — но две подряд трехи от Михаила Кулагина вернули самарцам инициативу. Затем Михаил отправил в цель и еще один дальний бросок, разница в какой-то момент достигала 9 очков — но перед заключительным периодом интрига в матче умирать и не думала: 66:60. Разница в один-два броска держалась большую часть четвертого периода, но за две минуты до сирены Антон Карданахишвили, обокрав соперников, принес "Самаре" более надежные "+7" (80:73).

Этого преимущества нашей команде хватило, чтобы забрать в столице первую в сезоне победу — 86:79.