16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сборная ТОАЗа по баскетболу завоевала серебро на чемпионате города БК "Самара" вновь уступил в Казани Женский БК "Самара" завоевал серебро на Кубке президента ФБСО Спортсменки БК "Самара" с победы стартовали на Кубке президента ФБСО БК "Самара" уступил "Уралмашу" — 79:92.

Баскетбол Спорт

"Самара" в Москве переиграла МБА-МАИ — 86:79

МОСКВА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

БК "Самара" в Москве переиграл МБА-МАИ — 86:79.

Первая четверть превратилась в развеселую перестрелку соперников. В составе "Самары" набранными очками отметились сразу восемь игроков — но наша команда по итогам десятиминутки чуть отставала, 22:23. В начале второго периода разошелся Илья Попов: его 9 очков помогли самарцам получить "+10" к середине четверти, 36:35. Но стоило нападению гостей взять паузу — и москвичи стремительно вернулись в игру: к большому перерыву соперников разделяли лишь 2 очка, 42:40.

В начале третьей четверти хозяева сравняли было счет — но две подряд трехи от Михаила Кулагина вернули самарцам инициативу. Затем Михаил отправил в цель и еще один дальний бросок, разница в какой-то момент достигала 9 очков — но перед заключительным периодом интрига в матче умирать и не думала: 66:60. Разница в один-два броска держалась большую часть четвертого периода, но за две минуты до сирены Антон Карданахишвили, обокрав соперников, принес "Самаре" более надежные "+7" (80:73).

Этого преимущества нашей команде хватило, чтобы забрать в столице первую в сезоне победу — 86:79.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3