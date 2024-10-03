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Суды Происшествия

В Самарской области ритуальный агент давал взятки, чтобы получить место под захоронение

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельский районный суд Самарской области вынесен приговор ритуальному агенту, которого признали виновным в даче взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Предприниматель, занимающийся похоронным бизнесом, с декабря 2022 г. по январь 2024 г. передавал взятки директору муниципального казенного учреждения Кинеля "Ритуал" за предоставление мест под захоронение на местных кладбищах. Агент перечислял директору учреждения деньги за каждое место, а в сумме — 282 тыс. рублей.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф 1,7 млн рублей.

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