"КуйбышевАзот" устроил прием в честь малышей, родившихся в день рождения завода

Традиции чествовать новорожденных малышей, чей день рождения совпал с корпоративными именинами, уже 23 года. Всего за время участия в городской программе у "КуйбышевАзота" на свет появилось 384 крестника. И самому старшему из них в этом году исполнилось 20 лет.

2 октября состоялось чествование малышей, которые родились 23 августа 2024 года.

Крестников предприятия поздравили в рамках городской благотворительной программы "Мой день рождения". В этот день в адрес 8 новорожденных мальчиков и одной девочки прозвучали поздравления и теплые пожелания.

Все семьи малышей получили финансовую поддержку от предприятия. С теплыми пожеланиями к семьям наших крестников обратился председатель профсоюзного комитета ПАО "КуйбышевАзот" Сергей Туманов:

"В год семьи особенно приятно поздравить ваши дружные ячейки общества со столь важным событием жизни. Появление маленького чуда в семье — это всегда праздник.

Я сам как отец троих детей, знаю, что это такое и прекрасно вас понимаю. Наше предприятие вот уже на протяжении двадцати лет чествует своих крестников и оказывает им поддержку".

В финале мероприятия — традиционное фото на память и вкусные угощения, приготовленные заботливыми руками кондитеров — профессионалов.

"Для нас это светлый праздник, наполненный самыми трогательными эмоциями. Мы ежегодно приветствуем наших крестников, желаем им крепкого здоровья, поддерживаем и очень внимательно следим за их успехами. Все они часть нашей большой семьи", — подчеркнула директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.