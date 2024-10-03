Тольяттинка получила девять лет колонии за убийство агрессивного сожителя дочери

В Тольятти суд вынес приговор 61-летней местной жительнице, которую обвиняли в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2023 г. женщина, будучи нетрезвой, в подъезде своего дома несколько раз ударила ножом сожителя дочери. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Как выяснилось, конфликт произошел из-за того, что мужчина проявлял агрессию к дочери и внукам обвиняемой.

Суд назначил тольяттинке девять лет лишения свободы в колонии общего режима.