Тольяттинка получила девять лет колонии за убийство агрессивного сожителя дочери

В Тольятти суд вынес приговор 61-летней местной жительнице, которую обвиняли в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В декабре 2023 г. женщина, будучи нетрезвой, в подъезде своего дома несколько раз ударила ножом сожителя дочери. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Как выяснилось, конфликт произошел из-за того, что мужчина проявлял агрессию к дочери и внукам обвиняемой.
Суд назначил тольяттинке девять лет лишения свободы в колонии общего режима.
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