В Красноярском районе в трех селах появились новые тротуары и освещение

В Красноярском районе капитально отремонтирован участок региональной трассы Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление). Дорогу протяженностью 17,8 км обновили по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Старое направление дороги Ульяновск — Димитровград — Самара связывает населенные пункты Красноярского района Старый Буян, Украинку и Калиновку и обеспечивает выезд на федеральную и региональную сеть автомобильных дорог, ведущих к районному центру и к столице региона — городу Самаре.

Одним из самых трудоемких процессов капитального ремонта стало выравнивание продольного и поперечного профиля дороги на участке протяженностью 6 км. В настоящее время рельеф дороги отвечает всем требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечивает комфортное передвижение.

Также в целях доведения дороги до нормативных параметров выполнено уширение проезжей части до 7 метров, укреплены обочины дороги смесью асфальтогранулята и щебня. На проезжей части уложили выравнивающий и верхний слой покрытия с применением асфальтобетонной смеси — А-16 ВН, отвечающей современным требованиям.

Кроме того, проведен ремонт мостов через ручей Кобельма и реку Буян, расположенных в составе дороги, а в населенных пунктах Старый Буян, Украинка и Калиновка появились тротуары и улично-дорожное освещение. В целях обеспечения безопасности дорожного движения специалисты обустроены остановочные карманы, установлены новые автопавильоны, нанесена разметка и произведена замена дорожных знаков.

Стоит отметить, что работы по капитальному ремонту завершили на год раньше указанного в государственном контракте срока. Новую дорогу уже оценили жители, по многочисленным просьбам которых и проведен капитальный ремонт.

"Жители нашего села очень ждали ремонта. Мы часто пользуемся этой дорогой, по ней к нам привозят ребят из поселка Мирный для учебы в специализированной школе. Для сельских жителей такой ремонт — это просто шикарно. Недавно внук ко мне в гости приехал и говорит — бабушка, у вас теперь тут как в Москве", — говорит жительница села Старый Буян, заведующая старобуянским домом культуры Людмила Лютенкина.

Всего в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. В настоящее время на всех объектах завершено устройство асфальтобетонного покрытия.