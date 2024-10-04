В Красноярском районе в трех селах появились новые тротуары и освещение

В Красноярском районе капитально отремонтирован участок региональной трассы Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление). Дорогу протяженностью 17,8 км обновили по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Старое направление дороги Ульяновск — Димитровград — Самара связывает населенные пункты Красноярского района Старый Буян, Украинку и Калиновку и обеспечивает выезд на федеральную и региональную сеть автомобильных дорог, ведущих к районному центру и к столице региона — городу Самаре.
Одним из самых трудоемких процессов капитального ремонта стало выравнивание продольного и поперечного профиля дороги на участке протяженностью 6 км. В настоящее время рельеф дороги отвечает всем требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечивает комфортное передвижение.
Также в целях доведения дороги до нормативных параметров выполнено уширение проезжей части до 7 метров, укреплены обочины дороги смесью асфальтогранулята и щебня. На проезжей части уложили выравнивающий и верхний слой покрытия с применением асфальтобетонной смеси — А-16 ВН, отвечающей современным требованиям.
Кроме того, проведен ремонт мостов через ручей Кобельма и реку Буян, расположенных в составе дороги, а в населенных пунктах Старый Буян, Украинка и Калиновка появились тротуары и улично-дорожное освещение. В целях обеспечения безопасности дорожного движения специалисты обустроены остановочные карманы, установлены новые автопавильоны, нанесена разметка и произведена замена дорожных знаков.
Стоит отметить, что работы по капитальному ремонту завершили на год раньше указанного в государственном контракте срока. Новую дорогу уже оценили жители, по многочисленным просьбам которых и проведен капитальный ремонт.
"Жители нашего села очень ждали ремонта. Мы часто пользуемся этой дорогой, по ней к нам привозят ребят из поселка Мирный для учебы в специализированной школе. Для сельских жителей такой ремонт — это просто шикарно. Недавно внук ко мне в гости приехал и говорит — бабушка, у вас теперь тут как в Москве", — говорит жительница села Старый Буян, заведующая старобуянским домом культуры Людмила Лютенкина.
Всего в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. В настоящее время на всех объектах завершено устройство асфальтобетонного покрытия.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.