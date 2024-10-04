Представили Фонда "Сколково" провели встречи с разработчиками Самарской области

Самарскую область с рабочим визитом посетили представители Фонда "Сколково". 1 и 2 октября на площадках регионального центра "Мой бизнес" и технопарка "Жигулёвская долина" прошли встречи с бизнес-сообществом. Предприниматели региона смогли узнать о преимуществах и возможностях статуса резидента "Сколково". Об этом участникам встречи рассказала руководитель направления департамента регионального развития Фонда "Сколково" Анастасия Бестужева.

"Огромную роль в трансляции возможностей по предоставлению сервисов "Сколково" для технологических компаний играют наши региональные партнеры. В Самарской области такими надежными партнерами выступают технопарк "Жигулевская долина" совместно с СамГМУ, также идет сотрудничество с другими структурами и институтами развития региона — всё это приводит к стабильному кратному росту получателей мер поддержки в регионе", — отметила Анастасия Бестужева.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" является региональным оператором "Сколково". Это позволяет стартапам Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей возможность стать резидентом "Сколково", не выезжая в Москву.

"Мы активно работаем над "приземлением" федеральных институтов развития на территории региона, чтобы сделать государственные меры поддержки доступными нашим стартапам. Сегодня резидентами "Сколково" являются 45 региональных компаний, а "Жигулевская долина" признана одним из лучших региональных операторов "Сколково", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Своим резидентам "Сколково" предоставляет микрогранты, гранты, привлекает "бизнес-ангелов", инвестиции от корпораций, венчурных фондов и частных инвесторов. Кроме того, участники "Сколково" имеют серьёзные льготы в части уплаты налогов и пошлин, получают менторскую и акселерационную поддержку, экспертизу проектов, инвестиционные консультации, участвуют в мероприятиях и выставках "Сколково".

"Были сложности с заполнением заявки на вступление в "Сколково". Это очень трудоёмкий и длительный процесс. Эксперт ответила на все мои вопросы по процедуре оформления документов. Надеюсь в ближайшее время стать участником проекта", — отметил Евгений Волков, директор по развитию ООО "Ремонт премиум".

Об усилении взаимодействия региона и Фонда "Сколково" говорили на встрече представителей института развития с губернатором Вячеславом Федорищевым. "Решили усилить существующие меры поддержки инновационных предприятий. Все проекты — это и строительство межвузовского кампуса, грантовые меры поддержки и многое другое планируем вывести в один периметр ИНОЦ", — подчеркнул глава региона.

За консультацией по вопросам получения статуса резидента "Сколково" необходимо обращаться к специалисту технопарка Наталье Агаповой (8482) 93-00-93, доб. 908, agapova-natali@list.ru.