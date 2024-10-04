Представили Фонда "Сколково" провели встречи с разработчиками Самарской области

Самарскую область с рабочим визитом посетили представители Фонда "Сколково". 1 и 2 октября на площадках регионального центра "Мой бизнес" и технопарка "Жигулёвская долина" прошли встречи с бизнес-сообществом. Предприниматели региона смогли узнать о преимуществах и возможностях статуса резидента "Сколково". Об этом участникам встречи рассказала руководитель направления департамента регионального развития Фонда "Сколково" Анастасия Бестужева.
"Огромную роль в трансляции возможностей по предоставлению сервисов "Сколково" для технологических компаний играют наши региональные партнеры. В Самарской области такими надежными партнерами выступают технопарк "Жигулевская долина" совместно с СамГМУ, также идет сотрудничество с другими структурами и институтами развития региона — всё это приводит к стабильному кратному росту получателей мер поддержки в регионе", — отметила Анастасия Бестужева.
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" является региональным оператором "Сколково". Это позволяет стартапам Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей возможность стать резидентом "Сколково", не выезжая в Москву.
"Мы активно работаем над "приземлением" федеральных институтов развития на территории региона, чтобы сделать государственные меры поддержки доступными нашим стартапам. Сегодня резидентами "Сколково" являются 45 региональных компаний, а "Жигулевская долина" признана одним из лучших региональных операторов "Сколково", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Своим резидентам "Сколково" предоставляет микрогранты, гранты, привлекает "бизнес-ангелов", инвестиции от корпораций, венчурных фондов и частных инвесторов. Кроме того, участники "Сколково" имеют серьёзные льготы в части уплаты налогов и пошлин, получают менторскую и акселерационную поддержку, экспертизу проектов, инвестиционные консультации, участвуют в мероприятиях и выставках "Сколково".
"Были сложности с заполнением заявки на вступление в "Сколково". Это очень трудоёмкий и длительный процесс. Эксперт ответила на все мои вопросы по процедуре оформления документов. Надеюсь в ближайшее время стать участником проекта", — отметил Евгений Волков, директор по развитию ООО "Ремонт премиум".
Об усилении взаимодействия региона и Фонда "Сколково" говорили на встрече представителей института развития с губернатором Вячеславом Федорищевым. "Решили усилить существующие меры поддержки инновационных предприятий. Все проекты — это и строительство межвузовского кампуса, грантовые меры поддержки и многое другое планируем вывести в один периметр ИНОЦ", — подчеркнул глава региона.
За консультацией по вопросам получения статуса резидента "Сколково" необходимо обращаться к специалисту технопарка Наталье Агаповой (8482) 93-00-93, доб. 908, agapova-natali@list.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?