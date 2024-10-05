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Тольяттинец в пьяной ссоре получил порезы канцелярским ножом от собутыльника В Сызрани молодая рецидивистка крала детские коляски Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом об избиении самарцев мигрантами Экс-замглавы управления Росимущества Самарской области предстанет перед судом В Курумоче задержан мигрант, которому закрыт въезд в страну

Преступления Происшествия

Тольяттинец в пьяной ссоре получил порезы канцелярским ножом от собутыльника

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
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В полицию Тольятти из больницы поступила информация, что 53-летний житель получил ранения. 

Полицейский опросили пострадавшего и выяснили полную картину трагического вечера.

Тольяттинец распивал спиртные напитки с новым знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, приятель достал из сумки канцелярский нож и нанес ему телесные повреждения. Обидчика задержали. 

Задержанный ранее судимый за имущественные преступления 24-летний местный житель признал вину и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта и нанес приятелю удар канцелярским ножом.

Теперь молодой мужчина фигурант уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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