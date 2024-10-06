БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ обыграл "Енисей"

БК "Самара" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ 6 октября переиграл "Енисей" — 83:65, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Самарцы бодро начали матч, но после трех сыгранных минут пропустили пятиминутный рывок 0:12 и к концу первого периода заметно отставали, 12:21.

Во втором периоде Глеб Голдырев отправил в цель две трехи, точен из-за дуги был и Михаил Кулагин. Хозяевам хватило трех минут, чтобы сравнять счет (23:23), а затем Кулагин с линии штрафных вернул команде лидерство. Разогнавшись, самарцы настреляли за четверть 33 очка, позволив гостям набрать лишь 6, и к большому перерыву ушли со счетом 45:27.

После перерыва они довели разницу до 23 очков. "+25" перед заключительной десятиминуткой и 83:65 — уверенная победа "Самары".

Следующий матч команда проведет 12 октября в Краснодаре.