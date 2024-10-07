Представителей туриндустрии Самарской области приглашают стать участниками национальной туристической премии "Маршрут построен 2024-2025"

С 2021 года участники Национальной туристической премии "Маршрут построен" рассказывают о возможностях для путешествий по России и о тех, кто развивает туризм в нашей стране.

Ежегодно в рамках премии сотни туроператоров, блогеров, отельеров представляют свои проекты и маршруты, а тысячи читателей открывают для себя новые места и возможности отдыха. По итогам прошлого сезона Самарская область вошла в число призеров в пяти номинациях.

В номинации "Семейный туризм" первое место занял Центр здоровья и отдыха "Волжские термы". В номинации "Событие года", первое место занял Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". В номинации "Гастротуризм" третье место занял Гастрономический фестиваль "Волжские сезоны". В номинации "Экотуризм" третье место заняло благоустройство экологического маршрута "Храм природы. Каменная Чаша". И в номинации "Событие года" третье место занял хакатон "Креатив на Волге". В этом году в премии представлено 20 номинаций, охватывающих различные виды отдыха и туризма. Генеральным партнером конкурса выступает АНО "Национальные приоритеты".

"В нашей стране очень много удивительных мест и уникальных маршрутов для самых разных форматов путешествий, которые доступны россиянам при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это может быть активный отдых для любителей острых ощущений, экскурсионно-познавательный маршрут или научная экспедиция, уединенный отдых на природе или короткая развлекательная поездка в соседний город на ближайшие выходные. Премия "Маршрут построен" от медиагруппы "Комсомольская правда" создает дополнительный стимул для развития отрасли и помогает отметить личный вклад тех компаний, брендов и людей, которые делают путешествия по России еще более комфортными, безопасными и увлекательными", — отметила София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты".

"Премия "Маршрут построен" стала продолжением той последовательной работы по популяризации внутреннего туризма, которую "Комсомольская правда" проводила на протяжении долгих лет своей истории. Мы хотим поддержать тех людей, которые делают путешествия по России ярче, рассказать о них читателям и слушателям радио. Надеемся, что конкурс "Маршрут построен" станет настоящим путеводителям по красотам нашей большой страны", — добавила Олеся Носова, главный редактор, генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда".

Подать заявку можно до 18 ноября 2024 года на сайте премии — travel.spec.kp.ru. На премию могут быть номинированы юридические и физические лица, достигшие 18 лет и работающие в сфере российского туризма и брендинга территории. Количество заявок от одной организации — не более 5. Имена победителей будут объявлены на церемонии вручения премии. Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в Положении о проведении премии "Маршрут построен".