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Сто лауреатов премии "Любимый малый бизнес" получат по миллиону на развитие своего дела

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес". 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Регистрация участников стартовала 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное, успеть его открыть до 15 ноября.

Отбор победителей будет проходить в два этапа. На региональном этапе выявят 1100 победителей — по 100 победителей в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. Затем на федеральном уровне из них определят 100 победителей. Каждому победителю федерального уровня вручат по 1 млн рублей на развитие бизнеса. А 10 обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте Сбера "Манжерок" в Республике Алтай. Кроме того, всех участников ожидают гарантированные бонусы от партнёров Сбера сразу после отправки заявки на участие.

Премия вручается в 10 номинациях: "Сфера красоты", "Ресторанный бизнес", "ECOM торговля на маркетплейсах", "Розничная торговля", "Пищевая промышленность", "Производство", "Гостиничный бизнес и туризм", "Сельское хозяйство" и др. Победителей федерального этапа пригласят в Москву на праздничное мероприятие.

"Наша премия помогает предпринимателям сегмента малого и микробизнеса заявить о себе, рассказать о своём бизнесе и получить эффективные инструменты для его развития. От участия выигрывают все: каждого ждут бонусы от партнёров. В этом году мы выберем сразу 100 лучших предпринимателей, каждый из которых получит по 1 млн рублей: эти деньги победители смогут потратить на развитие своего дела. Победителей федерального этапа мы пригласим в Москву на торжественное вручение призов. А 10 обладателей Гран-при отправятся на курорт Сбера "Манжерок", — рассказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

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