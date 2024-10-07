В Самаре утонул сторож дебаркадера

В понедельник, 7 октября, в Самаре нашли утонувшего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Ночью 4 октября в Новой гавани на реке Самара пропал 42-летний сторож с дебаркадера.
Водолазы обследовали 1500 кв. м акватории на глубине 6-8 м. Тело погибшего смогли найти 7 октября на дне под дебаркадером.
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