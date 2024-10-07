В Самаре утонул сторож дебаркадера

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В понедельник, 7 октября, в Самаре нашли утонувшего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области