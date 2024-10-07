Самарские студенты стали участниками школы управления рисками

В ВТБ состоялся торжественный запуск шестого потока Школы управления рисками ВТБ в онлайн-формате. К обучению приступили 350 студентов из 11 городов России, в том числе Самары. Лучшие из них по итогам программы получат предложение о трудоустройстве в подразделения риск-менеджмента ВТБ.

Член правления ВТБ и куратор Школы управления рисками Максим Кондратенко подчеркнул: "В основе школы управления рисками лежит идея подготовки из студента универсального банковского сотрудника с набором компетенций для быстрого старта на работе. С первого дня обучения на программе слушатели погружаются в профессиональную предметную область. Достичь этих целей помогает созданная в ВТБ программа ФАУР — Финансовый анализ и управление рисками. Это отечественная система профессиональной подготовки на основе самых релевантных и востребованных в России частей международных программ сертификации CFA и FRM".

Представители ВТБ также отметили, что в этом году набор в Школу вызвал небывалый интерес, был в очередной раз побит рекорд по числу абитуриентов. Банк получил около 2000 заявок от студентов из разных городов, из числа которых по итогам тестирования отобрали самых лучших.

Традиционно трехмесячная программа включает в себя обучение по финансам, риск-менеджменту, количественному моделированию и анализу данных. Учеба в Школе управления рисками проходит в смешанном формате: наряду с видеолекциями для самостоятельного изучения проводятся вебинары, которые дают возможность пообщаться с преподавателями вживую, задать интересующие вопросы и глубже погрузиться в тему.