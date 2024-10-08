Самарская область вошла в топ-3 регионов ПФО по количеству просветителей, участвующих в четвертом сезоне Знание.Премия

Главная просветительская награда страны Знание.Премия — 2024 собрала 15 700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре 2024 г. Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях.

От Самарской области на награду претендует 361 просветитель — это 6 место среди всех регионов России и 2 место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по количеству заявок составили Москва (2 151), Санкт-Петербург (751), Московская область (544), Республика Татарстан (373), Краснодарский край (366), Самарская область (361), Ростовская область (334), Иркутская область (303), Чувашская республика (271), Саратовская область (268).

Самарскую область в номинации "За просветительскую деятельность в школе" представляет Лилия Макарьева, учительница начальных классов ГБОУ СОШ села Васильевка. Она разрабатывает программу формирования духовно-нравственных начал личности в курсе краеведения, в рамках которой внеурочная деятельность детей организована на основе исследовательского подхода. Знакомясь с историей родного края, дети открывают для себя новый мир, по-новому смотрят и на родную природу, и на людей, живущих рядом.

Еще одним соискателем в этой номинации стал Андрей Аджимолаев, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ Лидер" городского округа Кинель. За 2023–2024 годы он провел более 500 часов занятий по истории в рамках учебной деятельности, а также во внеучебной — в качестве руководителя школьного музея "Живая память" — провел 28 экскурсий и тематических лекций. Он также разработал электронное пособие "Историческое краеведение" с приложением "Этнографический калейдоскоп. Самарская губерния", которыми пользуются учителя Кинельского района.

"В четвертом сезоне география Знание.Премия расширилась: год назад конкурс привлек просветителей из 32 зарубежных стран, а в этом году их количество достигло 56. Восток представлен Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Запад — США, Бразилией, Германией, Францией, Нидерландами. Интерес к награде проявил и Африканский континент. Конкурс охватил людей разных поколений и профессий. Мы получили заявки от школьников, докторов наук, руководителей СМИ, председателей общественных организаций, политологов и многих других. Самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему — 87. Мы с нетерпением ждем решения Экспертного совета, чтобы представить стране претендентов на звание просветителей года", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Самой популярной в стране стала номинация "За просветительскую деятельность в школе" (2 400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность: организуют встречи с защитниками Отечества, форумы профилактики экстремизма, учат распознавать исторические мифы через дебаты и беречь природу в экспедициях. Учителя делают вклад в укрепление семейных ценностей: развивают семейное волонтерство, через игровые практики укрепляют коммуникацию детей и родителей, вместе собирают архивные материалы для книг памяти городов-героев.

Также педагоги применяют новые технологии в просветительской деятельности: разрабатывают обучающие приложения в виртуальной и дополненной реальности, используют нейросети, анализируют контент популяризаторов науки и популярных видеоигр.

Второй по популярности номинацией стала "За просветительскую деятельность в университете" (1 757 соискателей). Через просвещение высшие учебные заведения помогают широким слоям населения: организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют участковых педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей в регионах и помогают им сделать первые шаги в науке, создают онлайн-платформы для профессиональной ориентации, популяризируют научные достижения земляков.

Преподаватели внедряют просветительские практики в работу со студентами: снимают подкасты и видео-лекции о грантовой деятельности и возможностях саморазвития в России, инсценируют исторические события, ходят на производственные объекты, разрабатывают новые экскурсионные маршруты для города.

Просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края. В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов и снимают мультимедийный контент.

Просветители ряда номинаций оказывают помощь новым и приграничным регионам: дают терапевтические консультации онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают россиян плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвигах российских военных, передают книги в библиотеки госпиталей, снимают фильмы о жизни людей в условиях СВО.

До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию "За вклад в просвещение в сфере "Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации". Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, создатели и разработчики учебников и учебных пособий, образовательных программ и курсов, онлайн-платформ и приложений, организаторы форумов, семинаров и культурных мероприятий и др.