Самарская область вошла в топ-3 регионов ПФО по количеству просветителей, участвующих в четвертом сезоне Знание.Премия

Главная просветительская награда страны Знание.Премия — 2024 собрала 15 700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре 2024 г. Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях.
От Самарской области на награду претендует 361 просветитель — это 6 место среди всех регионов России и 2 место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по количеству заявок составили Москва (2 151), Санкт-Петербург (751), Московская область (544), Республика Татарстан (373), Краснодарский край (366), Самарская область (361), Ростовская область (334), Иркутская область (303), Чувашская республика (271), Саратовская область (268).
Самарскую область в номинации "За просветительскую деятельность в школе" представляет Лилия Макарьева, учительница начальных классов ГБОУ СОШ села Васильевка. Она разрабатывает программу формирования духовно-нравственных начал личности в курсе краеведения, в рамках которой внеурочная деятельность детей организована на основе исследовательского подхода. Знакомясь с историей родного края, дети открывают для себя новый мир, по-новому смотрят и на родную природу, и на людей, живущих рядом.
Еще одним соискателем в этой номинации стал Андрей Аджимолаев, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ Лидер" городского округа Кинель. За 2023–2024 годы он провел более 500 часов занятий по истории в рамках учебной деятельности, а также во внеучебной — в качестве руководителя школьного музея "Живая память" — провел 28 экскурсий и тематических лекций. Он также разработал электронное пособие "Историческое краеведение" с приложением "Этнографический калейдоскоп. Самарская губерния", которыми пользуются учителя Кинельского района.
"В четвертом сезоне география Знание.Премия расширилась: год назад конкурс привлек просветителей из 32 зарубежных стран, а в этом году их количество достигло 56. Восток представлен Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Запад — США, Бразилией, Германией, Францией, Нидерландами. Интерес к награде проявил и Африканский континент. Конкурс охватил людей разных поколений и профессий. Мы получили заявки от школьников, докторов наук, руководителей СМИ, председателей общественных организаций, политологов и многих других. Самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему — 87. Мы с нетерпением ждем решения Экспертного совета, чтобы представить стране претендентов на звание просветителей года", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Самой популярной в стране стала номинация "За просветительскую деятельность в школе" (2 400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность: организуют встречи с защитниками Отечества, форумы профилактики экстремизма, учат распознавать исторические мифы через дебаты и беречь природу в экспедициях. Учителя делают вклад в укрепление семейных ценностей: развивают семейное волонтерство, через игровые практики укрепляют коммуникацию детей и родителей, вместе собирают архивные материалы для книг памяти городов-героев.
Также педагоги применяют новые технологии в просветительской деятельности: разрабатывают обучающие приложения в виртуальной и дополненной реальности, используют нейросети, анализируют контент популяризаторов науки и популярных видеоигр.
Второй по популярности номинацией стала "За просветительскую деятельность в университете" (1 757 соискателей). Через просвещение высшие учебные заведения помогают широким слоям населения: организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют участковых педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей в регионах и помогают им сделать первые шаги в науке, создают онлайн-платформы для профессиональной ориентации, популяризируют научные достижения земляков.
Преподаватели внедряют просветительские практики в работу со студентами: снимают подкасты и видео-лекции о грантовой деятельности и возможностях саморазвития в России, инсценируют исторические события, ходят на производственные объекты, разрабатывают новые экскурсионные маршруты для города.
Просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края. В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов и снимают мультимедийный контент.
Просветители ряда номинаций оказывают помощь новым и приграничным регионам: дают терапевтические консультации онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают россиян плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвигах российских военных, передают книги в библиотеки госпиталей, снимают фильмы о жизни людей в условиях СВО.
До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию "За вклад в просвещение в сфере "Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации". Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, создатели и разработчики учебников и учебных пособий, образовательных программ и курсов, онлайн-платформ и приложений, организаторы форумов, семинаров и культурных мероприятий и др.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.