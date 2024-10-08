Почти 200 миллионов рублей привлек бизнес Самарской области через платформу МСП.РФ

Малые и средние предприятия Самарской области получили 67 микрозаймов на общую сумму свыше 195 млн рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ.
О необходимости финансовой поддержки начинающих и более опытных предпринимателей неоднократно говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию комфортных условий для ведения бизнеса.
"Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, осваивать новые направления и динамично развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку льготных финансовых продуктов, востребованных предпринимателями и отвечающих задачам их проектов", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В целом по стране за девять месяцев 2024 года через онлайн-сервис предпринимателями было получено более 4 тыс. микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Это 27% от всех выданных государственными (муниципальными) организациями микрозаймов (ГМФО), свидетельствуют данные Корпорации МСП.
"Малый и средний бизнес с осени прошлого года может подавать и получать микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. Средний размер такого займа составил 2,4 млн, средний срок кредитования — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 7,3%, что в 2-3 раза ниже процентов по банковским кредитам. Средний срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг, а также производства — добавляют в Корпорации МСП. 63% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 31% — на инвестиционные цели.
Микрофинансирование субъектов МСП и онлайн-доступ к инструментам финансовой поддержки осуществляются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на площадке регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?