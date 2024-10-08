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Государство и Бизнес Экономическая политика

Почти 200 миллионов рублей привлек бизнес Самарской области через платформу МСП.РФ

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Малые и средние предприятия Самарской области получили 67 микрозаймов на общую сумму свыше 195 млн рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

О необходимости финансовой поддержки начинающих и более опытных предпринимателей неоднократно говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию комфортных условий для ведения бизнеса.

"Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, осваивать новые направления и динамично развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку льготных финансовых продуктов, востребованных предпринимателями и отвечающих задачам их проектов", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по стране за девять месяцев 2024 года через онлайн-сервис предпринимателями было получено более 4 тыс. микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Это 27% от всех выданных государственными (муниципальными) организациями микрозаймов (ГМФО), свидетельствуют данные Корпорации МСП.

"Малый и средний бизнес с осени прошлого года может подавать и получать микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. Средний размер такого займа составил 2,4 млн, средний срок кредитования — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 7,3%, что в 2-3 раза ниже процентов по банковским кредитам. Средний срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг, а также производства — добавляют в Корпорации МСП. 63% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 31% — на инвестиционные цели.

Микрофинансирование субъектов МСП и онлайн-доступ к инструментам финансовой поддержки осуществляются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на площадке регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

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