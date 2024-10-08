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НОВИКОМ в Таганроге представил льготные программы для инженеров

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Льготная ипотека, скидки для держателей карт и другие продукты социальной направленности стали предметом обсуждения на семинаре "НОВИКОМ — банк российских инженеров", который финансовый партнер Ростеха провел в Таганроге. Мероприятие прошло в рамках празднования 63-летия Таганрогского научно-исследовательского института связи (АО ТНИИС).

Фото: предоставлено Новикомбанком

Сотрудничество НОВИКОМа и АО ТНИИС продолжается уже более 10 лет. За это время благодаря финансовой поддержке банка Ростеха ведущее российское предприятие по производству радиоэлектронной аппаратуры реализовало ряд важных проектов. Помимо этого, институт присоединился к зарплатному проекту банка и стал участником мотивационной программы "Развитие". Она дает возможность руководителям предприятий поощрять отличившихся работников, тем самым наращивая и сохраняя кадровый потенциал. Благодаря участию в программе сотрудники АО ТНИИС имеют доступ к льготным ставкам по кредитным продуктам НОВИКОМа.

Помимо преимуществ программы "Развитие", эксперты банка рассказали на семинаре о "Семейной ипотеке". НОВИКОМ продолжает предоставлять своим клиентам этот популярный вид жилищного кредита. Также речь шла о флагманском продукте банка — социально-платежной карте сотрудника Ростеха, которая дает доступ к скидкам от партнеров и различным программам лояльности. В частности, участникам семинара представили новые категории повышенного кешбэка, установленные НОВИКОМом на сентябрь и октябрь.

"Весной этого года НОВИКОМ провел ребрендинг и заявил о себе, как о банке, поддерживающем промышленность высоких технологий на пути к технологическому лидерству России. В рамках этой цели одна из наших задач — поддержка кадрового состава высокотехнологичных предприятий. Для этого банк разработал специальные программы. Они позволяют клиентам накопить средства и преумножить их, приобрести жилье по сниженной ставке, улучшить качество жизни в целом. Благодаря этому люди увереннее смотрят в будущее, продуктивнее трудятся и охотно передают опыт молодым специалистам", — рассказала управляющий филиалом НОВИКОМа в Таганроге Елена Коваленко.

В рамках своей социальной политики НОВИКОМ также проводит уроки финансовой грамотности на предприятиях страны. Образовательный курс создан для того, чтобы научить людей грамотно распоряжаться финансовыми активами, планировать бюджет, использовать выгодные предложения и противостоять мошенникам. Некоторое время назад сотрудники АО ТНИИС проходили это обучение. На семинаре эксперты банка проверили их знания. Самые подкованные в области личных финансов получили памятные подарки от НОВИКОМа.

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