В центре "Мой бизнес" Самарской области состоится семинар по теме: "Налоговая реформа 2025"

9 октября в 10.00 в конференц-зале центра "Мой бизнес" Самарской области (ул. Молодогвардейская, 211) состоится семинар по теме: "Налоговая реформа 2025", посвященный основным изменениям параметров налоговой системы. Как отмечают в региональном налоговом ведомстве, тематика семинара определена с учетом актуальности, а также предложений от Общественного совета при УФНС России по Самарской области и общественных объединений малого и среднего предпринимательства — в диалоговом формате через конкретные вопросы, возникающие у бизнеса, максимально подробно разъяснить нюансы и тонкости изменений налогового законодательства с 1 января 2025 года.
Спикерами выступят:
- заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Гульнара Хасаншина,
- начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Надежда Стрельцова,
- заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Светлана Янова.
В программе семинара:
- изменения по налогу на прибыль организаций,
- изменения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
- изменения по налогу на добавленную стоимость,
- изменения по НДФЛ, в том числе введение прогрессивной шкалы ставки налогообложения,
- введение новых пониженных тарифов страховых взносов.
Предварительная регистрация на семинар по ссылке. Встреча для предпринимателей с участием экспертов УФНС России по Самарской области станет продолжением цикла информационно-разъяснительных мероприятий для налогоплательщиков.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.