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Финансы Экономика и бизнес

В центре "Мой бизнес" Самарской области состоится семинар по теме: "Налоговая реформа 2025"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 октября в 10.00 в конференц-зале центра "Мой бизнес" Самарской области (ул. Молодогвардейская, 211) состоится семинар по теме: "Налоговая реформа 2025", посвященный основным изменениям параметров налоговой системы. Как отмечают в региональном налоговом ведомстве, тематика семинара определена с учетом актуальности, а также предложений от Общественного совета при УФНС России по Самарской области и общественных объединений малого и среднего предпринимательства — в диалоговом формате через конкретные вопросы, возникающие у бизнеса, максимально подробно разъяснить нюансы и тонкости изменений налогового законодательства с 1 января 2025 года.

Спикерами выступят:

  • заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Гульнара Хасаншина,
  • начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Надежда Стрельцова,
  • заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Светлана Янова.

В программе семинара:

  • изменения по налогу на прибыль организаций,
  • изменения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
  • изменения по налогу на добавленную стоимость,
  • изменения по НДФЛ, в том числе введение прогрессивной шкалы ставки налогообложения,
  • введение новых пониженных тарифов страховых взносов.

Предварительная регистрация на семинар по ссылке. Встреча для предпринимателей с участием экспертов УФНС России по Самарской области станет продолжением цикла информационно-разъяснительных мероприятий для налогоплательщиков.

Гид потребителя

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