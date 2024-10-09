В центре "Мой бизнес" Самарской области состоится семинар по теме: "Налоговая реформа 2025"

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9 октября в 10.00 в конференц-зале центра "Мой бизнес" Самарской области (ул. Молодогвардейская, 211) состоится семинар по теме: "Налоговая реформа 2025", посвященный основным изменениям параметров налоговой системы. Как отмечают в региональном налоговом ведомстве, тематика семинара определена с учетом актуальности, а также предложений от Общественного совета при УФНС России по Самарской области и общественных объединений малого и среднего предпринимательства — в диалоговом формате через конкретные вопросы, возникающие у бизнеса, максимально подробно разъяснить нюансы и тонкости изменений налогового законодательства с 1 января 2025 года.