Тольяттинский "Автотрансформатор" улучшил показатели, внедрив методики бережливого производства

В рамках национального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, тольяттинский завод "Автотрансформатор" усовершенствовал производственные процессы.

В настоящий момент 182 предприятия области оптимизируют производственные процессы в рамках национального проекта. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", также отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

Предприятие "Автотрансформатор" успешно работает на электроэнергетическом рынке России и стран СНГ. Разрабатывает, производит и реализует контрольно-измерительные устройства, электротехническое оборудование, комплектующие для силовых и распределительных трансформаторов, оборудования для нефтегазовой и химической промышленности. Продукция компании используется ведущими трансформаторными заводами России для процессов производства и модернизации силовых трансформаторов.

"Национальный проект "Производительность труда" играет ключевую роль в развитии экономики страны и способствует созданию конкурентоспособной бизнес-среды. Внедрение современных технологий и методов управления помогает предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и оставаться лидерами в своей отрасли", — комментирует Игорь Слепушкин, начальник производства компании "Автотрнасформатор".

Внедрять инструменты бережливого производства заводу помогал оператор нацпроекта Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Эксперты РЦК провели обучение рабочей группы компании, осуществили диагностику производства. В результате выбран эталонный участок, связанный с производством компонентов для трансформаторов. Основным критерием такого выбора стало наличие конкретных проблем, которые можно было решить с помощью методик бережливого производства.

"Разработан и внедрен план мероприятий по созданию эталонного участка. Проведен почасовой производственный анализ, в результате которого выявлено три основные проблемы. Такие как отсутствие заготовок на складе, чистка барабана ЧПУ от стружки, ошибка оборудования, в частности, остановка поворота стола. Предложены решения для их устранения, что в целом способствовало оптимизации производственного процесса", — рассказал руководитель проекта РЦК Алексей Алтабаев.

Так, проблему нехватки заготовок для производства удалось решить путем их заблаговременного производства с учетом потребностей. Загрязнение барабана ЧПУ стружкой удалось устранить с помощью герметизации барабана. Сбои в работе оборудования, связанные с остановкой поворота стола, были устранены после диагностики двигателя.

В результате внедрения методик бережливого производства время ожидания комплектующих было сокращено с 2 недель до 1 недели, что является значительным улучшением. Общее снижение времени протекания процесса составило 15%. Незавершенное производство уменьшилось на 18%. Вместе с тем выработка увеличилась на 12%.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков высказался о значении национального проекта "Производительность труда" и мерах поддержки, подчеркнув его важность для местной экономики: "Проект предоставляет предприятиям доступ к различным формам поддержки, включая финансовые займы и консультации по оптимизации производственных процессов. Он помогает компаниям минимизировать затраты и повышать эффективность, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности. Кроме того, участие в нацпроекте позволяет предприятиям не только повысить производительность, но и увеличить добавленную стоимость, что, в свою очередь, способствует росту экономики региона".

Таким образом, врио министра подчеркнул, что реализация нацпроекта "Производительность труда" является стратегически важным шагом для повышения конкурентоспособности предприятий Самарской области и всей страны.