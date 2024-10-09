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Исследование: автовладельцы не спешат продавать "свежие" авто с пробегом

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог" выяснили, что наибольшая доля перепродаж (60% от общего числа) на вторичном рынке приходится на автомобили старше 12 лет. Наибольший рост перепродаж показывают подержанные легковые авто в возрасте 6-9 лет.

По данным исследования, сегмент относительно "новых" машин (1-3 года) показал 25% снижение на "вторичном" рынке — с 188,4 тыс. в прошлом году до 141,3 тыс. в нынешнем. Его доля сократилась на 1 п. п. — до 3%. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тыс. ед.), следом расположились китайские бренды: Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.). Корейский бренд Kia занял пятое место (6,6 тыс.).

"На рынке автомобилей с пробегом традиционно сильны автомобили российских марок, и этот тренд едва ли изменится в ближайшее время — комментирует исполнительный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова. — Снижение показателей перепродаж в сегменте "новых" машин — возрасте 1-3 лет, который обычно приходится на гарантийный период связано с тем, что владельцы увеличили срок владения автомобилем, и машины все дольше держатся в одних руках".

В тоже время растут перепродажи автомобилей в возрасте 6-9 лет. За 8 месяцев года прирост составил 9% в годовом сравнении (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. ед. соответственно), а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 п. п., до 18%. Одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более "свежие" автомобили. Основные приходятся на легковые автомобили в возрасте от 10 лет и старше. Всего за 8 месяцев в России было реализовано около 3 млн таких машин.

"Мы видим, что срок владения автомобилем за последнее время вырос до 5-6 лет. Такой тренд сложился в больше степени в условиях высоких цен на новые автомобили. Покупатели, для которых покупка нового авто становится "дорогим удовольствием", не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством", — отметил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Тренд на увеличение срока владения автомобилем подтверждается тем, что продажи сокращаются и в группе автомобилей в возрасте 4-5 лет. За 8 месяцев было продано 274,4 тыс. таких авто с пробегом, что на 28% меньше, чем годом ранее (382,7 тыс. ед.). Доля этих машин в структуре вторичного рынка упала в сравнении с прошлым годом на 2 п. п. до 7%. В сегменте автомобилей с пробегом возрастом 10 — 12 лет доля снизилась до 13%, а среди самых "возрастных" — свыше 12 лет выросла на 5 п. п. — до 60%.

Гид потребителя

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