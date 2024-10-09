"Золотая осень": Россельхозбанк поможет школьникам и студентам выбрать профессию мечты в АПК

Россельхозбанк запускает новый сервис по построению карьерных маршрутов на платформе "Я в Агро" — "Карьерные маршруты". Те, кто только ищет свой путь, узнают больше о работе в сельском хозяйстве и конкретных специальностях в этой сфере.

В сервисе у каждой профессии есть своя страница с пошаговым планом действий, как построить карьеру в выбранном направлении. Также пользователь может узнать об особенностях специальности и ее востребованности в будущем. Поиск профессии строится по направлениям, например, биотехнология или инженерия. Все специальности, собранные в сервисе, востребованы в АПК на текущий момент, например, агроинженер, зоотехник, механизатор, а также профессии будущего — оператор сельхоздронов, биотехнолог, сити-фермер.

В случае заинтересованности школьник непосредственно на странице профессии может узнать, в каких учебных заведениях ее можно получить. Для подготовки к вступительным испытаниям ему открывается доступ к материалам для подготовки к ЕГЭ. Тут же абитуриент может найти дополнительные возможности для поступления — профильные конкурсы и олимпиады. Например, познакомиться с мотивационной программой "Навстречу агротеху", победители которой получают дополнительную стипендию от Россельхозбанка при выборе аграрной специальности в вузе-партнере.

Чтобы из первых уст узнать о выбранной профессии, школьники и студенты могут ознакомиться с историями ее представителей. Начинающие и опытные специалисты рассказывают о своем карьерном пути и возможностях для развития.

Школьники и студенты могут присоединиться к "Цифровому лекторию" — вебинарам, в которых участвуют представители крупных предприятий и ученые. Здесь можно познакомиться с последними достижениями сельского хозяйства, а также презентовать собственный проект.

"Сервис "Карьерные маршруты" поможет тысячам абитуриентам и тем, кто уже получает аграрную специальность, найти свой путь для развития. Готовность познавать новое и постоянно достигать новых вершин, уверенное следование выбранному карьерному пути — такие качества мы хотим видеть у молодых специалистов в АПК. Мы надеемся, что благодаря нашему новому сервису, подобрать ключ к успеху будет гораздо проще. И ряды сотрудников агрокомпаний пополнят высококвалифицированные и амбициозные кадры", — прокомментировала заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Елена Батурова.