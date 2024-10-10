На площадке "Станкозавода" открылась выставка профессий

На площадке центра труда и отдыха "Станкозавод" открылась самарская выставка профессий. Выставку второй год организуют правительство Самарской области, региональное министерство труда и служба занятости. Ее цель — показать возможности и особенности работы на том или ином предприятии или в учреждении на примере конкретного рабочего места и популяризировать востребованные профессии.
"В прошлом году мы впервые провели выставку профессий, и она вызвала положительный отклик, — рассказала министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — В этом году участвует больше работодателей — двадцать работодателей показывают более тридцати рабочих мест. Мы постарались разнообразить представленные профессии — это инженер, слесарь, повар, работники транспорта, таможни и другие, чтобы посетители увидели, что наши работодатели предлагают хорошие рабочие места, достойные их внимания. И чтобы самарские ребята учились и работали в Самарской области".
Предприятия региона активно набирают сотрудников, в настоящее время предлагается более 48 тысяч вакансий, поэтому для работодателей важно заявить о себе потенциальным соискателям.
"Нам нужны специалисты в большом количестве, — отметил заместитель генерального директора по персоналу АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александр Картавенко, — это и инженерные, и рабочие специальности. Такие мероприятия, как сегодняшняя выставка, очень полезны, чтобы познакомить, в первую очередь молодежь, с предприятиями, примерить на себя профессии".
Учащиеся школ, студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций стали первыми посетителями и активными участниками мероприятий выставки.
"Моя будущая профессия связана с таможенной службой, — поделился Никита Коробков, — и мне было интересно посмотреть рабочие места, которые представила Самарская таможня, пообщаться с сотрудниками".
Для гостей организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные мероприятия. Все посетители могут принять участие в голосовании за лучшего работодателя.
Выставка продлится до 12 октября. Время работы — с 10.00 до 17.00 в будни и с 10.00 до 15.00 — в субботу. Вход свободный. Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1, "Станкозавод".
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