В Совете Федерации обсудили вопросы развития и поддержки АПК

В верхней палате состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором сенаторы обсудили с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут меры законодательного регулирования отрасли, динамику развития АПК в текущем году и перспективные планы. Также глава федерального ведомства выступила на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа", рассказав о развитии сельского хозяйства в современных условиях и ответив на вопросы. В обоих мероприятиях принял участие сенатор от Самарской области Андрей Кислов, который задал вопрос министру.

По словам главы минсельхоза, в этом году сохраняется рост в животноводстве — производстве скота и птицы, а также сырого молока. Увеличивается и выпуск продуктов питания — за первые восемь месяцев объем вырос на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе отмечается положительная динамика производства мяса и субпродуктов, колбасных изделий, молока и сыров, муки и круп, растительных масел, кондитерской и другой продукции.

Что касается растениеводства, то в этом году аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями, что привело к снижению урожайности и темпов уборочных работ. На текущий момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены более чем с 90% площадей. Валовой сбор составляет порядка 120 млн тонн, из них пшеницы — почти 85 млн тонн. При этом качество зерна нового урожая выше прошлогоднего.

По словам министра, валовые сборы в этом году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал по сырью и продуктам переработки. С начала 2024 года Россия уже направила на международный рынок 78 млн тонн продовольствия, что на 7% больше, чем годом ранее.

В развитии отрасли важную роль играет стабильная господдержка. В этом году на Госпрограмму АПК был направлен почти 421 миллиард рублей. Самой востребованной мерой по-прежнему остается льготное кредитование.

Говоря о планах на ближайшие годы лет, Оксана Лут напомнила, что указом президента перед отраслью поставлены задачи увеличить к 2030 году производство продукции АПК на четверть к уровню 2021 года, а экспорт — в полтора раза. Для этого необходимо преодолеть ряд вызовов, в частности, добиться технологического суверенитета.

Глава минсельхоза также ответила на вопросы сенаторов, связанные с комплексным развитием сельских территорий, технической модернизацией сельского хозяйства, доступностью топлива для аграриев, развитием пчеловодства, овцеводства и других направлений АПК.

Один из вопросов был задан сенатором Андреем Кисловым. Он поднял важную тему поддержки развития виноградарства в России, которое является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей.

По его мнению, для этого необходимо строить предприятия по производству винодельческой продукции полного цикла, а также развивать туристическую инфраструктуру. По словам Оксаны Лут, в настоящее время регионы оказывают поддержку виноградарям и виноделам в рамках межбюджетных трансфертов минсельхоза России. При этом с прошлого года министерством внедрена прозрачная система паспортизации виноградников. Для повышения эффективного расходования бюджетных средств господдержку необходимо предоставлять только тем виноградарям и виноделам, виноградники которых прошли паспортизацию, считает министр.

Подводя итоги "правительственного часа", председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на устойчивое развитие агропромышленного комплекса страны. Спикер СФ подчеркнула, что все средства государственной поддержки АПК должны быть точечно и эффективно использованы.