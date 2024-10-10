В Самаре депутату Александру Хинштейну пожаловались на продажу подвала жилого дома

К депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну обратились жители дома в Студенческом переулке в Самаре. Они рассказали, что в доме с момента строительства в 1944 г. есть подвал с коммуникациями.
"Однако вдруг появляется человек, утверждающий, что он новый собственник подвала, и начинает вести в нем ремонт. С целью выяснения истины в конце января 2022 года мы заказали выписку из ЕГРН и узнали, что подвал продан в частную собственность и не является общедомовой собственностью", - рассказали жители.
По их словам, собственник держит подвал на замке, и УК не может попасть внутрь для устранения аварий, даже приходилось вызывать полицию.
По предварительным данным местных чиновников, подвал раньше использовался для специального назначения, там сидели слесари. В 1994 г. администрация области передала дом городу (в муниципальную собственность). В 2010 г. УК "Коммунальник" наделяется частью подвала (206 из 403 м), чтобы площадь использовали слесари - в хозяйственное ведение. В 2015 г. в "Коммунальник" ввели конкурсное производство, начиналось банкротство. Конкурсный управляющий организовал торги и продал помещение. Таким образом это помещение вышло в частную собственность.
"Группа жителей просила вернуть подвальное помещение в общую домовую собственность. Там находятся теплосети, так что это вопрос непростой. Постараемся разобраться с проблемой уже на месте", - прокомментировал обращение Александр Хинштейн.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.