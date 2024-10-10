В Самаре депутату Александру Хинштейну пожаловались на продажу подвала жилого дома

К депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну обратились жители дома в Студенческом переулке в Самаре. Они рассказали, что в доме с момента строительства в 1944 г. есть подвал с коммуникациями.

"Однако вдруг появляется человек, утверждающий, что он новый собственник подвала, и начинает вести в нем ремонт. С целью выяснения истины в конце января 2022 года мы заказали выписку из ЕГРН и узнали, что подвал продан в частную собственность и не является общедомовой собственностью", - рассказали жители.

По их словам, собственник держит подвал на замке, и УК не может попасть внутрь для устранения аварий, даже приходилось вызывать полицию.

По предварительным данным местных чиновников, подвал раньше использовался для специального назначения, там сидели слесари. В 1994 г. администрация области передала дом городу (в муниципальную собственность). В 2010 г. УК "Коммунальник" наделяется частью подвала (206 из 403 м), чтобы площадь использовали слесари - в хозяйственное ведение. В 2015 г. в "Коммунальник" ввели конкурсное производство, начиналось банкротство. Конкурсный управляющий организовал торги и продал помещение. Таким образом это помещение вышло в частную собственность.

"Группа жителей просила вернуть подвальное помещение в общую домовую собственность. Там находятся теплосети, так что это вопрос непростой. Постараемся разобраться с проблемой уже на месте", - прокомментировал обращение Александр Хинштейн.