16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Большая распродажа от CARCADE: скидки на авто с пробегом до 20% Новые технологии помогут выгнать мошенников из мобильного банка Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 22% Жители Самарской области получат налоговые уведомления на уплату НДФЛ с доходов в виде процентов по банковским вкладам Исследование: автовладельцы не спешат продавать "свежие" авто с пробегом

Финансы Экономика и бизнес

Большая распродажа от CARCADE: скидки на авто с пробегом до 20%

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE приглашает на первую распродажу собственного транспорта с пробегом. В период с 17 по 24 октября можно приобрести популярные модели различных сегментов от легковых авто до специальной техники на выгодных условиях. Транспорт находится в собственности компании и имеет прозрачную юридическую историю.

Скидки достигают 20% при приобретении как в лизинг, так и по договору купли-продажи, документы будут подготовлены оперативно. В течение недели, включая выходные дни, с 9.00 до 18.00 доступен свободный осмотр и консультация от экспертов компании на 8 стоянках Москвы и Московской области.

Например, в рамках распродажи можно приобрести колёсный экскаватор Beezone BX215 с пробегом за 12 250 800 рублей, а стоимость седельного тягача Foton AUMAN с колёсной формулой 4×2 составит 5 064 800 рублей.

Лизинг подержанных автомобилей и спецтехники подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Покупка по договору купли-продажи также доступна физическим лицам. Вся техника с пробегом доступна клиентам без длительного ожидания, так как находится в собственном автопарке CARCADE. В наличии различные модели легковых автомобилей Haval, Chery, Exeed, самосвалы FAW и другие востребованные марки, включая транспорт европейских производителей легковых и грузовых сегментов. Широкий выбор моделей и типов авто позволяет подобрать подходящий вариант для каждого клиента. CARCADE оперативно предлагает наиболее выгодный план аренды или прямой покупки с учётом требований и потребностей лизингополучателя.

Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по номеру +7 (958) 887-94-54.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5z5kh4U

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3