Большая распродажа от CARCADE: скидки на авто с пробегом до 20%

Лизинговая компания CARCADE приглашает на первую распродажу собственного транспорта с пробегом. В период с 17 по 24 октября можно приобрести популярные модели различных сегментов от легковых авто до специальной техники на выгодных условиях. Транспорт находится в собственности компании и имеет прозрачную юридическую историю.

Скидки достигают 20% при приобретении как в лизинг, так и по договору купли-продажи, документы будут подготовлены оперативно. В течение недели, включая выходные дни, с 9.00 до 18.00 доступен свободный осмотр и консультация от экспертов компании на 8 стоянках Москвы и Московской области.

Например, в рамках распродажи можно приобрести колёсный экскаватор Beezone BX215 с пробегом за 12 250 800 рублей, а стоимость седельного тягача Foton AUMAN с колёсной формулой 4×2 составит 5 064 800 рублей.

Лизинг подержанных автомобилей и спецтехники подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Покупка по договору купли-продажи также доступна физическим лицам. Вся техника с пробегом доступна клиентам без длительного ожидания, так как находится в собственном автопарке CARCADE. В наличии различные модели легковых автомобилей Haval, Chery, Exeed, самосвалы FAW и другие востребованные марки, включая транспорт европейских производителей легковых и грузовых сегментов. Широкий выбор моделей и типов авто позволяет подобрать подходящий вариант для каждого клиента. CARCADE оперативно предлагает наиболее выгодный план аренды или прямой покупки с учётом требований и потребностей лизингополучателя.

Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по номеру +7 (958) 887-94-54.