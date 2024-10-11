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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Хворостянском районе по дорожному нацпроекту отремонтирована дорога по поручению президента РФ Владимира Путина

ХВОРОСТЯНКА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершен капитальный ремонт региональной автомобильной дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс. Участок протяженностью 10 км привели в нормативное состояние по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Осинки — Хворостянка" — Прогресс — это единственный выезд из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущих к административному центру района, а также в областной центр — Самару. С просьбой к президенту России о ремонте дороги обратились представители общественности Хворостянского района, в итоге дорога была включен в перечень объектов нацпроекта 2024 года.

"Дорога была разбита нефтевозами, так как в поселке расположена нефтеналивная станция. Поэтому местные жители очень просили провести ее ремонт. Новая дорога стала безопаснее и удобнее. Теперь жители поселка с комфортом добираются до села", — отмечает инициатор обращения к президенту, депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.

В ходе капитального ремонта на региональной трассе заменили все слои дорожной одежды — песчано подстилаюший слой, щебеночное основание, а также нижний и верхний слои покрытия. В целях доведения дороги до нормативных параметров проведено уширение проезжей части.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения вдоль участка дороги в поселке Прогресс построены новые тротуары и установлены опоры наружного освещения. Также дорожники установили новые автобусные павильоны, барьерное и пешеходное ограждения, нанесли разметку термопластиком и установили новые дорожные знаки.

Развитие дорог на сельских территориях — одна из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. В 2024 году в Самарской области благоустройство региональных дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения, в том числе тротуаров и улично-дорожного освещения, проводится в черте 8 сельских населенных пунктов Самарской области.

Всего в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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