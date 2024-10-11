Как стать поставщиком: малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО "Лукойл"

14 октября в региональном центре "Мой бизнес" Самарской области пройдет очередная ярмарка кооперации и сбыта. В этот раз представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о возможностях сотрудничества с ПАО "Лукойл", одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

Мероприятие пройдет в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". О необходимости проведения ярмарки коопераций промышленных гигантов и предприятий малого и среднего бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

На ярмарке представители промпредприятия презентуют потребности в товарах и услугах, которые смогли бы обеспечить малые и средние производители Самарской области.

"Ярмарки поставщиков — это уникальная возможность для малых компаний выйти на промышленных гигантов и обсудить условия и возможность взаимовыгодного сотрудничества. Для индустриальных партнеров — это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть что предложить крупным предприятиям — субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Важной частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В — участники смогут провести переговоры в свободном формате с представителями нефтегазовой компании, узнать об условиях сотрудничества и обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия.

Ознакомиться с перечнем потребностей в товарах и услуг ПАО "Лукойл" можно по ссылке.

Стать участником ярмарки.