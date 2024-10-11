Как стать поставщиком: малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО "Лукойл"

14 октября в региональном центре "Мой бизнес" Самарской области пройдет очередная ярмарка кооперации и сбыта. В этот раз представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о возможностях сотрудничества с ПАО "Лукойл", одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
Мероприятие пройдет в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". О необходимости проведения ярмарки коопераций промышленных гигантов и предприятий малого и среднего бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.
На ярмарке представители промпредприятия презентуют потребности в товарах и услугах, которые смогли бы обеспечить малые и средние производители Самарской области.
"Ярмарки поставщиков — это уникальная возможность для малых компаний выйти на промышленных гигантов и обсудить условия и возможность взаимовыгодного сотрудничества. Для индустриальных партнеров — это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть что предложить крупным предприятиям — субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Важной частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В — участники смогут провести переговоры в свободном формате с представителями нефтегазовой компании, узнать об условиях сотрудничества и обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия.
Ознакомиться с перечнем потребностей в товарах и услуг ПАО "Лукойл" можно по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?