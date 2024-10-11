Суд расторг фиктивный брак самарчанки с гражданином Таджикистана

В Самаре Кировский районный суд по инициативе прокуратуры расторг фиктивный брак.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 2022 г. гражданин Таджикистана женился на местной жительнице. При этом до дня регистрации брака они даже не встречались лично, а после не жили вместе. Самарчанка не знает, где находится ее муж, и не контактирует с ним.
Поскольку целью брака было не создание семьи, а упрощение процедуры получения гражданства, союз признали фиктивным.
После того как решение суда вступит в силу, мужчину лишат гражданства.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.