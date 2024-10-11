Суд расторг фиктивный брак самарчанки с гражданином Таджикистана

В Самаре Кировский районный суд по инициативе прокуратуры расторг фиктивный брак.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 2022 г. гражданин Таджикистана женился на местной жительнице. При этом до дня регистрации брака они даже не встречались лично, а после не жили вместе. Самарчанка не знает, где находится ее муж, и не контактирует с ним.

Поскольку целью брака было не создание семьи, а упрощение процедуры получения гражданства, союз признали фиктивным.

После того как решение суда вступит в силу, мужчину лишат гражданства.