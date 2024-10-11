Сформирована афиша фестиваля "Музыкального сердца театра": спектакли пройдут в Самаре и Тольятти

С 15 по 24 ноября в Самаре и Тольятти пройдут показы российских музыкальных спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска, номинированных на соискание премии "Музыкальное сердце театра" в 2024 году.

Все постановки были отобраны с учетом жанрового многообразия, а сами спектакли ориентированы на широкую зрительскую аудиторию. Большинство из них будут сопровождаться тифлокомментированием. Зрители могут ознакомиться с информацией и приобрести билеты на показы спектаклей-номинантов на сайте фестиваля.

Можно с уверенностью утверждать, что свой спектакль в программе фестиваля смогут найти большинство зрителей. Поклонников музыкальных спектаклей, основанных на классической литературе, привлекут водевиль "Медведь" (СПБ ГБУК "Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева"), мюзикл "Три товарища" (СПб ГАУК "Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина"), мюзикл "Остров сокровищ (ГБУ "Ивановский музыкальный театр") и мюзикл "Два благородных дона" (Самарский академический театр драмы им. М. Горького). В основе этих постановок — произведения А. П. Чехова, Э-М. Ремарка, Р. Л. Стивенсона, М. де Сервантеса и Мольера.

Тех, кому интересен спектакль в необычных музыкальных стилях, заинтересует хип-хопера "Флешка, рэп и любовь" (Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина). Также афиша фестиваля порадует поклонников жанра фэнтези: мюзикл "Хозяйка медной горы" (Театральная компания Глеба Матвейчука), мюзикл "Яга" (БУК Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство"), мюзикл "Лунная история" (Автономное учреждение "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"). Завершит театральный марафон показ спектакля "Сказка странствий" (СПб ГБУК "Детский музыкальный театр "Карамболь") на волшебную музыку Альфреда Шнитке, который состоится 24 ноября и будет приурочен к 90-летию композитора, родившегося неподалеку, в Саратовской области.

Также в эти даты на сценах театров Самары и Тольятти пройдет спецпрограмма "Юные актеры" — показы музыкальных спектаклей с участием молодых талантливых артистов, уже работающих на профессиональной сцене. Жители региона станут свидетелями зарождения новых звезд музыкального театра, а юные актеры получат уникальный опыт работы в гастрольном формате, который поможет им определиться с выбором профессии.

До 31 октября включительно каждый желающий может посмотреть записи спектаклей театров, претендующих на "Премию зрительских симпатий", и проголосовать за понравившуюся постановку на сайте фестиваля.

Подробности предстоящей программы огласят в октябре на пресс-конференции в Самаре, дата и место уточняется.

Победители в 19 конкурсных номинациях будут определены членами Академии современного музыкального театра и объявлены 25 ноября на Церемонии вручения премии. Трансляция будет доступна онлайн в группе фестиваля ВК.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.