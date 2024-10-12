Самарец забил до смерти мать и пойдет под суд

В Самаре отправилось в суд уголовное дело 44-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 31 марта 2024 г. самарец дома избил свою 73-летнюю мать. От полученных травм женщина скончалась.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек