Самарец забил до смерти мать и пойдет под суд

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В Самаре отправилось в суд уголовное дело 44-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.