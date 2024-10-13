16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" — 64:76 БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ обыграл "Енисей" Сборная ТОАЗа по баскетболу завоевала серебро на чемпионате города БК "Самара" вновь уступил в Казани Женский БК "Самара" завоевал серебро на Кубке президента ФБСО

Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" — 64:76

КРАСНОДАР. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 12 октября, в Краснодаре баскетболисты "Самары" сыграли с местным "Локомотивом-Кубанью".

Инициативу сразу взяли хозяева поля. Позже нападение самарцев заработало, ближе к концу первого периода волжане лидировали, а завершилась четверть ничьей — 22:22. Во тором периоде гости создали себе отрыв в +8 — 35:27.

Краснодарцы сравняли счет в третьей десятиминутке — 40:40. Однако после "Самара" опять добилась перевеса — 50:40. Вот только удержать этот ритм не удалось. К середине заключительного периода хозяева поля сделали и вернули лидерство. В итоге игра закончилась поражением "Самары" — 64:76.

Следующий матч команда проведет 15 октября и "Пари Нижний Новгород".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3