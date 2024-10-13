Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" — 64:76

В субботу, 12 октября, в Краснодаре баскетболисты "Самары" сыграли с местным "Локомотивом-Кубанью".

Инициативу сразу взяли хозяева поля. Позже нападение самарцев заработало, ближе к концу первого периода волжане лидировали, а завершилась четверть ничьей — 22:22. Во тором периоде гости создали себе отрыв в +8 — 35:27.

Краснодарцы сравняли счет в третьей десятиминутке — 40:40. Однако после "Самара" опять добилась перевеса — 50:40. Вот только удержать этот ритм не удалось. К середине заключительного периода хозяева поля сделали и вернули лидерство. В итоге игра закончилась поражением "Самары" — 64:76.

Следующий матч команда проведет 15 октября и "Пари Нижний Новгород".