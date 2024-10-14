Самарцам расскажут в музее Рязанова о "Феномене Инны Чуриковой"

В субботу,19 октября, в 16:00 пройдет лекция "Феномен Инны Чуриковой: "Начало" и продолжение" (12+). Ее прочитает историк кино, переводчик, научный редактор киноведческой артели 1895.io, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Наталья Рябчикова. Мероприятие организовано в рамках лектория музея Эльдара Рязанова "Феномены кино", передает пресс-служба учреждения.

В 1971 году журнал "Советский фильм" признал кинокартину Глеба Панфилова "Начало" (1970, 12+) лучшей режиссерской работой прошедшего года. На "Ленфильме" фильм назвали "новой точкой отсчета" для всей киностудии - он быстро стал одной из знаковых работ, предзнаменовавших становление "ленинградской школы" кинематографа. Инна Чурикова по опросу зрителей журналом "Советский экран" стала лучшей актрисой года. Фильм успешно участвовал в международном кинофестивале в Венеции и открывал Нью-Йоркский кинофестиваль 1971 года.

На лекции речь пойдет о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой, которая по всем параметрам не должна была стать знаменитой. Как складывался ее путь в театре и кино? Как ее "незвездная" внешность мешала и помогала ей? Посетители узнают ответы на эти и другие вопросы.

Кроме того, в рамках встречи пройдет презентация книги "Начало, или Фильм о Жанне дʼАрк" (2024, 12+), авторами которой выступили Станислав Дединский (историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io) и Наталья Рябчикова.

Чем привлекла зрителей, критиков и кинематографистов история незаметной провинциальной девушки, открывающей в себе талант актрисы? Какие подводные камни пришлось обходить съемочной группе, чтобы успешно завершить фильм? Как к фильму Панфилова относились на киностудии "Ленфильм" и кто из коллег-режиссеров мог появиться в кадре? И, наконец, при чем здесь Жанна дʼАрк?

На эти вопросы отвечает сборник "Начало, или Фильм о Жанне дʼАрк". В форме документального романа, основанного на монтаже впервые публикуемых документов из архивов киностудии "Ленфильм", РГАЛИ, ЦГАЛИ и Госфильмофонда РФ, фрагментов мемуаров, статей и писем зрителей, а также многочисленных фотографий и иллюстраций, авторы раскрывают историю замысла сразу двух картин - снятой и так и оставшейся лишь в воображении ее создателей.

Сборник издан при поддержке кинофестиваля "Окно в Европу" и киностудии "Ленфильм". Он продолжает серию изданий "Киноартели 1895" о черно-белой классике отечественного кинематографа и одновременно открывает новую серию "Стоп, не снято!" - об "Атлантиде" советского кино или, проще говоря, нереализованных замыслах кинематографистов.

Место проведения мероприятия - Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207).

Вход на мероприятие - 300 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке.