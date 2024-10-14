Бизнес-адвокат Людмила Сенилова: "Договорные отношения с новыми зарубежными партнерами следует выстраивать аккуратно и грамотно"

С необходимостью создания отношений с иностранными компаниями сталкиваются сейчас многие предприниматели. Некоторые проверенные товары и их производители подпали под санкции, ушли с рынка хорошо известные бренды. Для обеспечения дальнейшей деятельности перед российским бизнесом остро встал вопрос о поиске новых зарубежных контактов и поставке товаров в нашу страну. В чем заключается особенность сделок при работе с иностранными компаниями, рассказала бизнес-адвокат Самарской областной коллегии адвокатов и основатель ООО "Юридический центр "СТАН" Людмила Сенилова.

- С чего нужно начинать тем, кто решился оформить сделку с иностранной компанией?

- Выстраивание новых партнерских связей - процесс непростой и небыстрый, особенно если стороны рассматривают долгосрочное сотрудничество. Найти компанию - продавца нужного товара, установить с ним контакт, представить свой бизнес, получить максимум информации о контрагенте, выстроить доверительные отношения - все это, конечно, требует времени. На начальном этапе общение с партнером происходит, как правило, дистанционно: стороны обмениваются электронными письмами, документами, справочными материалами, проводят ВКС, поскольку личные встречи не всегда возможны. Результатом переговорного процесса является заключение договора - документального закрепления достигнутых сторонами договоренностей.

- Каким должен быть договор?

- Договор, особенно ваш первый договор с иностранной компанией, должен готовиться очень тщательно и быть предметом пристального внимания и изучения ваших юристов. Договор должен отражать все оговоренные сторонами конкретные условия сделки: предмет, цена и валюта расчетов, условия поставки, порядок проведения и валюта платежей (она может не совпадать с валютой расчетов), ответственность сторон, сроки действия договора, условия расторжения и продления, разовая поставка или долгосрочное сотрудничество, что стороны подразумевают под форс-мажорными обстоятельствами. В некоторых странах, например, обязательно наличие антикоррупционных оговорок. Для тех же Соединенных Штатов или Великобритании это является обязательным условием.

По своей структуре этот договор не сильно отличается от того, что есть у нас в законодательстве Российской Федерации. Но есть и особенности. Например, в договорах с иностранными компаниями часто прописывается, в связи с какими обстоятельствами заключается договор, какова его цель и каковы намерения сторон. Международный контракт обычно составляется на двух языках (родных для контрагентов), а в договоре прописывается условие, какой язык будет использоваться в случае выявления расхождении в понимании формулировок. Для российских предпринимателей лучше, если при их наличии будет применяться русский язык.

- Какие еще важные условия нужно предусмотреть в договоре?

- На этапе переговоров с зарубежным партнером необходимо определить, какое право применимо для данного договора. Право того государства, резидентом которого является контрагент, либо право Российской Федерации? Это важно, поскольку законы у государств, которые регулируют одну и ту же область в гражданско-правовых отношениях, имеют различные формулировки, и один и тот же термин может пониматься совершенно по-разному. Очень часто стороны руководствуются международным сборником терминологии сделок "Инкотермс". Эти международные правила в формате словаря обеспечивают однозначные толкования наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли.

Если мы говорим о договорах поставки, то важен вопрос о том, в какой момент право собственности на поставляемый товар переходит к покупателю. В момент отгрузки этого товара со склада поставщика? Или когда товар приходит на таможню Российской Федерации? Или когда покупатель получает товар у себя на складе? Соответственно и будут распределяться между сторонами риски порчи или гибели товара. Чья ответственность настанет, если что-то с товаром произойдет? Терминология, которая определена Инкотермсом, применима во всем мире, и прописанный в договоре режим поставки однозначно решает эти вопросы.

- С какими трудностями приходится сталкиваться?

- Наши сегодняшние реалии говорят о том, что, безусловно, для российских предпринимателей очень осложнилось проведение платежей. Потому что многие банки даже дружественных стран из опасения подпасть под вторичные санкции не проводят через себя сделки с российскими предпринимателями. Так, сегодня китайские банки сильно замедляют транзакции и иногда просто отказывают в их проведении.

А некоторые поставщики, которые поставляют товары в дружественные России страны, например, такие как Казахстан или Узбекистан, при заключении договора требуют подписать соглашение о том, что данный товар не будет передан в третьи страны (в данном случае подразумевается Россия). Из-за введенных санкций и отключения от SWIFT многие банки не имеют возможности переводить денежные средства за границу. Использование российских платежных систем сегодня также имеет серьезные ограничения. В России приостановили свою работу такие крупные системы мгновенных переводов, как Вестерн Юнион, PayPal и др.

Что это значит для предпринимателей? Это значит, что нужно искать другие варианты. Банки в этом направлении уже работают. Появляются компании, которые выступают в качестве платежного агента для проведения подобных переводов и приема платежей из-за границы. То есть платежный агент либо компании-посредники, через которые работает российский банк, берут за свои услуги вознаграждение. Но, по крайней мере, данные механизмы работают и позволяют перевести деньги туда, куда нужно.

То есть сложностей больше, времени уходит больше, но, в принципе, у нас не так уж много вариантов, поэтому бизнес на это идет. И российская банковская система тоже понимает, что нужно находить какие-то новые варианты. Так, криптовалюта сегодня служит одним из платежных средств, позволяющих произвести перевод денежных средств.

- В чем особенность регулирования внешнеэкономической деятельности?

- Все сделки, которые заключаются с зарубежными компаниями, проходят государственный контроль. Валютный контракт должен быть поставлен на учет в банке, если расчеты в договоре прописаны не в рублях. Государство контролирует таможенное оформление и расчеты таможенных платежей, а также перечисление налогов. При поставках за рубеж компания становится плательщиком экспортного НДС, который формально в бюджет не уплачивается, ставка равна нулю, но при этом необходимо предоставление ряда документов, подтверждающих реальность данного контракта. Если же компания импортирует, она платит ввозной НДС. Тут ставка плавающая, зависит от вида товара, и ее можно будет предъявить к вычету при завершении доставки. Например, на некоторые группы медицинских изделий и лекарств налог не уплачивается.

Вообще, в договорах с иностранными компаниями множество важных нюансов и тонкостей, то, о чем мы говорили - только вершина айсберга. Каждая сделка индивидуальна и требует максимально четкого отражения всех договоренностей на бумаге. Готова помочь представителям бизнеса разобраться в вероятных рисках (aoniva.ru/stan) при заключении договора с иностранной компанией, предусмотреть все аспекты, чтобы избежать неожиданных неприятных последствий.