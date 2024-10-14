Школьницы из Самарской области выиграли всероссийский конкурс "Знание.Лектор"

14 октября в МДЦ "Артек" состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Знание.Лектор" в номинации "Школьники". Ими стали 40 ребят из 24 регионов страны. Они получат шанс стать лекторами Общества "Знание" и развивать просветительскую деятельность в регионах.

Победителями всероссийского конкурса от Самарской области стали Варвара Князева из школы №2 Нефтегорска и Алиса Самохвалова из гимназии №1 Самары. Они представили авторские лекции в своих учебных заведениях, а затем в "Артеке".

В своей лекции Варвара продемонстрировала прототип лодки для уборки мусора с поверхности рек, работающий на солнечной энергии. По ее инициативе в школе была создана "Лаборатория чудес", в рамках которой ребята показывают чудеса физики младшим школьникам.

Алиса в авторской лекции рассказывает, как создать и продвигать Telegram-канал с нуля. В свободное от учебы время она проводит мероприятия в школах и детских центрах.

Победители были выбраны из 175 финалистов - участников смены для юных лекторов. В "Артеке" они выступали с авторскими лекциями перед жюри, куда вошли члены Всероссийского родительского комитета и лекторы Общества "Знание". От Самарской области в финале также участвовали Мария Потапова из средней школы №8 им. С.П.Алексеева в Отрадном, Ульяна Кабанова из школы №58 имени Героя Советского Союза Б.Г.Якушева Самары, Аделина Вагазова из лицея №57 Тольятти, Мадина Касумова из школы №58 Тольятти и Варвара Лужнова из школы №45 Самары.

Ребят поздравили заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль, зампредседателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян и директор филиала Общества "Знание" в Республике Крым Наталья Кармазина.

"Хочу обратиться ко всем нашим финалистам. Вдумайтесь - вы стали лучшими из более чем пяти тысяч юных лекторов со всей России и прошли отбор длиною в полгода! Каждый из вас доказал, что обладает экспертизой в своей сфере, умеет и хочет ею делиться. Общество "Знание" очень заинтересовано в сотрудничестве с такими людьми. Мы предоставляем талантливым лекторам площадку и аудиторию, уникальные образовательные программы и развивающее окружение в сообществе единомышленников. С нами вы станете востребованными просветителями - важно лишь не останавливаться на достигнутом и всегда искать новые возможности для роста. Искренне всем этого желаю!" - сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Среди победителей по России - активисты волонтерских и детско-юношеских движений, призеры международных спортивных соревнований и научных конференций, авторы научных разработок, теле- и радиоведущие, программисты и предприниматели. Большинство из них участвовали в конкурсе "Знание.Лектор" с авторскими лекциями по истории, спорту и медиа.

"Вот уже четыре года яркие, увлеченные своим делом лекторы Российского общества "Знание" вдохновляют артековцев, показывают им путь к достижению своей цели. С 2024 года мы стали тематическими партнерами и расшили наше сотрудничество. И сегодня благодаря проектам общества "Знание" в "Артеке" находятся ребята, которые ведут активную просветительскую деятельность среди сверстников и стремятся делать наш мир лучше. Уверен, каждый из вас, ребята, - настоящий патриот своей страны. Развивайтесь в разных направлениях и гордитесь своей Родиной. За вами - будущее!" - прокомментировал директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

"Чтобы попасть в "Артек", вам нужно было проявить свои лучшие качества. Спасибо Обществу "Знание", что дает школьникам возможность найти себя. Делиться знаниями - почетная миссия, и уже в таком юном возрасте быть причастным к этой цели - это очень здорово", - отметила зампредседателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян.

Победители получили памятные шунгитовые кубы от Общества "Знание", а лучшие лекторы партнерских номинаций - призы от VK, Skyeng, "Алабуга", АСТ нонфикшн, "Алгоритмика" и "Другое дело".

Конкурс "Знание.Лектор" в номинации "Школьники" проходил с 25 апреля по 14 октября 2024 г. для юных лекторов от 14 до 17 лет. В нем участвовали 5250 учащихся школ из 89 регионов России. Они готовили авторские лекции по девяти конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучающий курс по публичным выступлениям, краткую самопрезентацию, портфолио достижений и собеседования с экспертами. По итогам экспертной оценки были определены 175 финалистов из 50 регионов России, которые участвовали в обучающей смене "Знание.Лектор" в МДЦ "Артек".