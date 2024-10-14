Школьницы из Самарской области выиграли всероссийский конкурс "Знание.Лектор"

14 октября в МДЦ "Артек" состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Знание.Лектор" в номинации "Школьники". Ими стали 40 ребят из 24 регионов страны. Они получат шанс стать лекторами Общества "Знание" и развивать просветительскую деятельность в регионах.
Победителями всероссийского конкурса от Самарской области стали Варвара Князева из школы №2 Нефтегорска и Алиса Самохвалова из гимназии №1 Самары. Они представили авторские лекции в своих учебных заведениях, а затем в "Артеке".
В своей лекции Варвара продемонстрировала прототип лодки для уборки мусора с поверхности рек, работающий на солнечной энергии. По ее инициативе в школе была создана "Лаборатория чудес", в рамках которой ребята показывают чудеса физики младшим школьникам.
Алиса в авторской лекции рассказывает, как создать и продвигать Telegram-канал с нуля. В свободное от учебы время она проводит мероприятия в школах и детских центрах.
Победители были выбраны из 175 финалистов - участников смены для юных лекторов. В "Артеке" они выступали с авторскими лекциями перед жюри, куда вошли члены Всероссийского родительского комитета и лекторы Общества "Знание". От Самарской области в финале также участвовали Мария Потапова из средней школы №8 им. С.П.Алексеева в Отрадном, Ульяна Кабанова из школы №58 имени Героя Советского Союза Б.Г.Якушева Самары, Аделина Вагазова из лицея №57 Тольятти, Мадина Касумова из школы №58 Тольятти и Варвара Лужнова из школы №45 Самары.
Ребят поздравили заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль, зампредседателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян и директор филиала Общества "Знание" в Республике Крым Наталья Кармазина.
"Хочу обратиться ко всем нашим финалистам. Вдумайтесь - вы стали лучшими из более чем пяти тысяч юных лекторов со всей России и прошли отбор длиною в полгода! Каждый из вас доказал, что обладает экспертизой в своей сфере, умеет и хочет ею делиться. Общество "Знание" очень заинтересовано в сотрудничестве с такими людьми. Мы предоставляем талантливым лекторам площадку и аудиторию, уникальные образовательные программы и развивающее окружение в сообществе единомышленников. С нами вы станете востребованными просветителями - важно лишь не останавливаться на достигнутом и всегда искать новые возможности для роста. Искренне всем этого желаю!" - сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.
Среди победителей по России - активисты волонтерских и детско-юношеских движений, призеры международных спортивных соревнований и научных конференций, авторы научных разработок, теле- и радиоведущие, программисты и предприниматели. Большинство из них участвовали в конкурсе "Знание.Лектор" с авторскими лекциями по истории, спорту и медиа.
"Вот уже четыре года яркие, увлеченные своим делом лекторы Российского общества "Знание" вдохновляют артековцев, показывают им путь к достижению своей цели. С 2024 года мы стали тематическими партнерами и расшили наше сотрудничество. И сегодня благодаря проектам общества "Знание" в "Артеке" находятся ребята, которые ведут активную просветительскую деятельность среди сверстников и стремятся делать наш мир лучше. Уверен, каждый из вас, ребята, - настоящий патриот своей страны. Развивайтесь в разных направлениях и гордитесь своей Родиной. За вами - будущее!" - прокомментировал директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
"Чтобы попасть в "Артек", вам нужно было проявить свои лучшие качества. Спасибо Обществу "Знание", что дает школьникам возможность найти себя. Делиться знаниями - почетная миссия, и уже в таком юном возрасте быть причастным к этой цели - это очень здорово", - отметила зампредседателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян.
Победители получили памятные шунгитовые кубы от Общества "Знание", а лучшие лекторы партнерских номинаций - призы от VK, Skyeng, "Алабуга", АСТ нонфикшн, "Алгоритмика" и "Другое дело".
Конкурс "Знание.Лектор" в номинации "Школьники" проходил с 25 апреля по 14 октября 2024 г. для юных лекторов от 14 до 17 лет. В нем участвовали 5250 учащихся школ из 89 регионов России. Они готовили авторские лекции по девяти конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучающий курс по публичным выступлениям, краткую самопрезентацию, портфолио достижений и собеседования с экспертами. По итогам экспертной оценки были определены 175 финалистов из 50 регионов России, которые участвовали в обучающей смене "Знание.Лектор" в МДЦ "Артек".
Последние комментарии
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?