В трех районах временно отключат свет 15 и 16 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.10.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово

15.10.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино

15.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

15.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод

15.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

15.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Покровское

15.10.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Малые Ключи

15.10.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка

16.10.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чекалино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.