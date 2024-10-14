Жителя Самарской области осудили за попытку заказать убийство знакомого

В Самарской области суд вынес приговор 70-летнему жителю Чапаевска, которого обвиняли в организации приготовления к убийству. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В октябре 2023 г. из личной неприязни мужчина решил организовать убийство 57-летнего знакомого. Правоохранителям стало известно, что подозреваемый ищет исполнителя, и под видом киллера отправили к нему своего сотрудника. Пенсионер передал "исполнителю" необходимую информацию и аванс - 50 тыс. рублей.

12 октября 2023 г. "заказчик" получил фотографии с инсценировкой преступления и передал "исполнителю" остальные 60 тыс. руб., из которых 50 тыс. - оставшаяся часть вознаграждения, а 10 тыс. руб. - в качестве благодарности.

Суд приговорил жителя Чапаевска к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.