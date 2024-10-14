Александр Хинштейн: "Три здания-памятника в центре Самары обретут новую жизнь"

В Самаре передали из муниципальной в федеральную собственность три объекта культурного наследия. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее эти здания отобрали для участия в пилотном президентском проекте по восстановлению зданий-памятников через механизмы АО "ДОМ.РФ".

В список вошли "Дом Каткова" на пересечении улиц Водников и Комсомольской, "Дом Юрина" на ул. С.Разина, 52 и "Дом Юрина" на ул. Л.Толстого, 83. Эти здания конца XIX века много лет стоят заброшенными и разрушаются. Теперь, в рамках проекта, их передадут инвесторам для восстановления и использования под бизнес-проекты (общепит, магазины, офисы, мини-отели). Государство будет компенсировать инвесторам процентную ставку.

"Напомню, что президентом поставлена задача: до 2030 года через механизмы "ДОМ.РФ" восстановить не менее 1 тыс. аварийных ОКН и вовлечь их в хозяйственный оборот. Для отработки этого алгоритма запущен пилотный проект. Изначально "пилот" охватывал семь регионов (по три ОКН в каждом), но нам удалось добиться включения в него Самарской области дополнительно.

По условиям программы требовалось, чтобы здания находились в федеральной собственности - эту задачу мы выполнили. Потенциальные инвесторы, готовые их выкупить, нами также подобраны, однако покупателей определят по итогам конкурса. Главное, чтобы "убитые" здания-памятники были восстановлены и украшали, а не уродовали Самару", - уточнил Александр Хинштейн.