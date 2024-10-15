16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка Сергей Чемезов: "Драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора" НОВИКОМ стал лауреатом премии "Калужский бренд" ВТБ: более 70% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

Банки Финансы

НОВИКОМ стал лауреатом премии "Калужский бренд"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 226
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ стал лауреатом премии "Калужский бренд". Победителей в 11 номинациях определили жители Калужской области, в течение года голосовавшие за номинантов в интернете и отвечавшие на вопросы корреспондентов на улицах города. Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал одним из лучших в номинации "Страховые и банковские услуги".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Яркий и технологичный бренд НОВИКОМа был представлен во время ребрендинга в мае 2024 года. Новый облик в полной мере отражает амбиции финансовой организации стать главным партнером предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и банком российского инженерного корпуса.

Еще одним фактором победы стало высокое качество обслуживания и индивидуальный подход. Офис НОВИКОМа в Калуге существует с 2019 года. Банк сотрудничает с крупными предприятиями региона и предлагает им индивидуальные схемы финансирования, включающие собственные программы и меры господдержки. А сотрудники предприятий-партнеров являются зарплатными клиентами НОВИКОМа и могут воспользоваться выгодными программами кредитования, вкладами и преимуществами социально-платежной карты.

"Мы рады, что прошедшие в банке изменения и наш ежедневный труд получили столь высокую оценку. Премия "Калужский бренд" — заслуженная награда и отличный стимул не останавливаться в развитии. Мы благодарим проголосовавших за нас людей и намерены оправдать их доверие — и дальше оставаться на страже финансового благополучия калужской промышленности и калужан", — отметила Марина Кузина, управляющий офисом НОВИКОМа в Калуге.

Премия "Калужский бренд" вручается медиахолдингом "Комсомольская правда — Калуга" на протяжении 18 лет и за время существования стала символом народного признания и показателем успеха компаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3