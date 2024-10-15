НОВИКОМ стал лауреатом премии "Калужский бренд". Победителей в 11 номинациях определили жители Калужской области, в течение года голосовавшие за номинантов в интернете и отвечавшие на вопросы корреспондентов на улицах города. Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал одним из лучших в номинации "Страховые и банковские услуги".
Яркий и технологичный бренд НОВИКОМа был представлен во время ребрендинга в мае 2024 года. Новый облик в полной мере отражает амбиции финансовой организации стать главным партнером предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности и банком российского инженерного корпуса.
Еще одним фактором победы стало высокое качество обслуживания и индивидуальный подход. Офис НОВИКОМа в Калуге существует с 2019 года. Банк сотрудничает с крупными предприятиями региона и предлагает им индивидуальные схемы финансирования, включающие собственные программы и меры господдержки. А сотрудники предприятий-партнеров являются зарплатными клиентами НОВИКОМа и могут воспользоваться выгодными программами кредитования, вкладами и преимуществами социально-платежной карты.
"Мы рады, что прошедшие в банке изменения и наш ежедневный труд получили столь высокую оценку. Премия "Калужский бренд" — заслуженная награда и отличный стимул не останавливаться в развитии. Мы благодарим проголосовавших за нас людей и намерены оправдать их доверие — и дальше оставаться на страже финансового благополучия калужской промышленности и калужан", — отметила Марина Кузина, управляющий офисом НОВИКОМа в Калуге.
Премия "Калужский бренд" вручается медиахолдингом "Комсомольская правда — Калуга" на протяжении 18 лет и за время существования стала символом народного признания и показателем успеха компаний.
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