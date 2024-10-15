В Самарской губернской думе обсудили создание единых условий в градостроительной политике региона

Два профильных комитета Самарской губернской думы рассмотрели проект регионального закона, который перераспределит полномочия между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области. Данный законопроект был представлен в областной парламент правительством региона.

В документе предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти региона ряд обязанностей, которыми в данный момент наделены органы местного самоуправления. В частности, речь идет о таких важных функциях, как выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции стройобъектов, подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, принятие решений о подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, подготовка и утверждение единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований. Губернским властям также собираются передать полномочия по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, и принятие решений о комплексном развитии территорий, проведение торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, заключение договоров о комплексном развитии территорий.

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, представляя депутатам концепцию законопроекта, отметил, что в настоящее время региональным властям поступает много жалоб от жителей губернии, касающихся именно объектов капитального строительства.

"Формирование единой градостроительной среды и комплексное развитие территорий, так необходимые для крупнейших городов Самарской области, требуют консолидации градостроительных полномочий на региональном уровне.

При этом речь не идет о полном исключении муниципалитетов из работы по регулированию градостроительной политики. В частности, организация и проведение публичных слушаний в рамках подготовки правил землепользования и застройки сохраняется за муниципалитетами. Муниципалитеты продолжают готовить данные документы, а их утверждение предлагается передать на региональный уровень", - подчеркнул Михаил Смирнов.

Председатель комитета по местному самоуправлению Геннадий Говорков выразил надежду, что корректировки областного закона смогут в корне изменить ситуацию по долгостроям, незавершенным объектам, а также по получению разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию. "Сегодня эти сроки затягиваются, срываются, такого, конечно, быть не должно. Закон позволит централизованно подходить к решению таких ситуаций. И для граждан будет большим плюсом, что вопросы градостроительной политики будут подконтрольны правительству региона", - считает Геннадий Говорков.

Председатель комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин в ходе обсуждения законопроект отметил - подобное перераспределение полномочий уже состоялось более чем в 40 российских регионах, и этот опыт хорошо себя зарекомендовал. "Создание единых условий в градостроительной политике, безусловно, поспособствует улучшению ситуации в этой сфере, а в перспективе - формированию единого пространственного развития Самарской области", - отметил он.

После детального обсуждения депутаты одобрили концепцию законопроекта и рекомендовали принять его в первом чтении.