Президент Федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян сложил с себя полномочия

Президент Федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян принял решение о досрочном сложении полномочий. В ближайшее время состоится заседание правления, которое определит дату внеочередного отчетно-выборного общего собрания членов ОО "ФБСО".

"Шесть лет - достаточно продолжительный период работы, подводя итоги которому, я могу сказать: мы выполнили и во многом перевыполнили все те задачи, которые ставили перед собой изначально.

Главным для меня было внедрение в деятельность федерации управленческого подхода, когда успехи и достижения можно подтвердить конкретными фактами и цифрами.

Сегодня команды Самарской области с большим успехом представляют регион во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Российской федерации баскетбола, а также в других престижных лигах. Не случайно РФБ дважды подряд (в 2022 и 2023 году) включала Федерацию баскетбола Самарской области во всероссийский Топ-10, отдельно отмечая лидирующие позиции региона в сфере подготовки молодых игроков и их движение на профессиональный уровень.

По итогам прошедшего сезона 93 воспитанника баскетбольных школ нашей губернии выступали на профессиональном уровне - это лучший показатель в стране.

Шесть лет назад мы сразу определили приоритет в своей работе - развитие массового и детско-юношеского баскетбола. И на этом пути нам удалось достичь внушительных результатов. За эти годы число людей, регулярно занимающихся баскетболом в Самарской области, выросло на 40% и достигло 45 тысяч человек. У них появились новые возможности. При активном участии федерации 10 современных уличных баскетбольных площадок были построены в городах и районах губернии, все они общедоступны и стали точками притяжения для взрослых и детей. И самое радостное, что эти площадки никогда не пустуют.

Другие не менее убедительные цифры: за шесть лет почти вдвое (с 51 до 95) выросло количество команд в наших любительских соревнованиях, почти в шесть раз (с 702 до 4100) - количество участников наших турниров по баскетболу 3×3.

За прошедшие годы мы не раз становились хозяевами крупных турниров федерального масштаба - Суперфинала Школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет", финалов первенств России среди детско-юношеских и ветеранских команд, топовых турниров по баскетболу 3×3 и любительских соревнований.

На совершенно новый уровень вышел турнир Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, а появление Летней лиги 3×3 стоит признать огромным прорывом: турнира такого формата и популярности нет больше ни в одном регионе России.

С особым вниманием три года назад мы отнеслись к инклюзивному проекту РФБ "тихий! баскетбол", который на Самарской земле получает все больше участников. Сегодня ребят с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным желанием проявить себя на баскетбольной площадке уже более 70, их тренировки проходят регулярно, а на соревнованиях они показывают огромный прогресс и невероятный характер.

Все сделанное - результат совместного труда сплоченного коллектива федерации и ее многочисленных друзей и партнеров. Огромное им спасибо!

От всей души благодарю правительство Самарской области, которое на протяжении всех шести лет оказывало поддержку начинаниям федерации. Также выражаю благодарность главам городских округов, муниципальных районов, всем, кто помогал и помогает развиваться нашей любимой игре!

Сейчас же я уступаю место тем, кто поставит для самарского баскетбола новые, еще более высокие цели. Пусть все обязательно получится. Желаю всем удачи, и до встречи на баскетболе!" - сказал Аветисян.

Мастер спорта СССР, ветеран куйбышевского "Строителя" Владимир Васякин отмечает: "Период с 2018 по 2024 год в работе федерации я охарактеризовал бы как самый высокий по уровню организации. Вследствие чего произошел подъем интереса к баскетболу практически на всех уровнях: детско-юношеском, студенческом, любительском, ветеранском и, конечно, в игре формата 3×3, где наблюдался настоящий баскетбольный бум. Владимиром Аветисяном и всей федерацией задана высокая планка, необходимо держать этот уровень".

Свою оценку деятельности президента ФБСО дал и руководитель отдела по развитию судейства Федерации баскетбола Самарской области, судья ФИБА Сергей Негирев: "Очень приятно, что руководство федерации и лично Владимир Аветисян уделяли большое внимание подготовке судейских кадров. За последние годы три наших арбитра получили право судить матчи чемпионата России - это высокий показатель для регионов. Успехи стали следствием выстроенной работы в "Школе молодого арбитра", а также регулярного проведения в Самаре обучающих семинаров и лагерей (например, мы делали это во время финалов МЛБЛ-Поволжье), что стало доброй традицией. Самарская область - безусловно, один из топ-регионов по подготовке квалифицированных судей, и это главный результат работы".