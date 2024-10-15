Житель Самарской области отправится в колонию за убийство знакомого

В Безенчукском районе Самарской области суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
14 мая 2024 г. он выпивал и поссорился с 62-летним знакомым. В результате оппонент получил удар ножом в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте.
Мужчину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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