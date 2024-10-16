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Баскетбол Спорт

"Самара" уступила "Пари Нижний Новгород" - 87:89

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" на своей площадке уступила "Пари Нижний Новгород" - 87:89.

Фото: БК Самара

В первой же атаке Михаил Кулагин реализовал "2+1", задав матчу темп. Без малейшей раскачки команды ввязали в обмен результативными выпадами, и практически после каждой атаки лидер менялся. Но попадания неудержимого Кулагина (9 очков за стартовую четверть) и Ильи Попова позволили хозяевам завершить десятиминутку с небольшим заделом - 21:16. А ударное начало второго периода принесло уже "+9" - 27:18. Но нижегородцы быстро пришли в себя, пустились в погоню - и ближе к большому перерыву вырвались вперед. Но очень вовремя издали был точен Глеб Голдырев, притормозивший рывок соперника. На большой перерыв команды ушли при счете 46:39 в пользу самарцев.

Михаил Кулагин, которому активно помогали Брендан Адамс и Александр Гудумак, набирал очки и в третьем периоде. Но гости, даже отпуская нашу команду на 9-очковую дистанцию, каждый раз находили в себе силы возвращаться в игру. Минимальные 67:66 после третьей четверти, 71:72 в начале четвертой - матч, казалось, неизбежно скатывался в клатч. Треху положил Михаил Кулагин, еще две добавил Александр Гудумак - гости держались на плаву. А за три минуты до сирены и вовсе в который раз повели в счете - 82:85. Вернуть себе лидерство наша команда уже не смогла. Хотя в концовке при "-2" имела шесть секунд на спасение…

87:89 - поражение "Самары". Следующий матч 19 октября: "Самара" примет "Астану".

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