Министр обороны РФ поздравил самарских бойцов с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики.

"В ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почетное наименование "гвардейское". Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и неминуемо отступает", - сказано в телеграмме министра обороны.

За мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач, шесть военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1600 воинов отмечены государственными наградами. Их имена навсегда будут вписаны в страницы воинской славы Отечества.

Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.