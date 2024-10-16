В Самарской области 21 октября временно перестанут работать ТВ и радио

В понедельник, 21 октября, на мощных радиотелевизионных станциях (РТС, РТПС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования. По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.

С 2:00 до 11:00 планируются кратковременные отключения:

- пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, РТС Сызрань, РТС Сергиевск, РТС Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района);

- радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" на РТС Самара, РТС Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала "Радио России" на РТС Сергиевск и РТС Большая Глушица в аналоговом формате.

С 09:00 до 17:00 часов в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) связи планируются остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

Кроме того, 16 и 21 октября профилактические работы также пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

Расписание остановок технических средств (по мск. времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф - официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя", а также во вкладке "Вещание" в бесплатном мобильном приложении "Телегид".

Уточнить перерывы в теле- и радиотрансляции можно по телефону федеральной "горячей линии" 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).